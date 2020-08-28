Eletti i rappresentanti delle Associazioni per il “Comitato di partecipazione dei cittadini per la tutela della salute dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche”
Il Comitato è composto complessivamente da 15 membri
180 Letture0 commenti
Nella giornata di lunedì 22 settembre si sono riunite le Associazioni iscritte al Registro dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche per le attività di volontariato. All’albo Aziendale sono iscritte 47 associazioni.
Durante l’assemblea tenutasi presso i locali del Centro Servizi per il Volontariato, sono stati eletti gli 11 rappresentanti del volontariato in seno al “Comitato di partecipazione dei cittadini per la tutela della salute dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche”.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!