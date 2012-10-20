Logo farmacieFarmacie di turno


Profonda commozione a Senigallia per la scomparsa di Andrea Priori

Imprenditore nel mondo della ricettività turistica, molto conosciuto in città, aveva 48 anni

Andrea Priori

E’ grande l’onda di commozione a Senigallia per la scomparsa di Andrea Priori, 48 anni, che si è spento nelle prime ore di venerdì 26 settembre all’ospedale di Torrette di Ancona, per le complicazioni di un male che da mesi stava affrontando con forza e determinazione.

Sposato e con due bambini, Priori lavorava con passione come imprenditore nel mondo della ricettività turistica: da anni dirigeva il Camping Summerland, dopo aver raccolto l’eredità di suo padre. Ma le sue passioni non si fermavano certo al lavoro.

Amava coltivare le amicizie e la socialità, anche attraverso lo sport: dopo gli anni trascorsi in forza, sin dalle giovanili, a varie società calcistiche di Senigallia, con la pratica amatoriale era divenuto uno dei punti fissi della squadra di calcio di Sant’Angelo nel campionato locale UISP. Anche e soprattutto per questi motivi in città era molto conosciuto e apprezzato da tantissime persone, che ora lo ricordano commosse anche sulle bacheche social.

Il funerale di Andrea Priori, che oltre a moglie e figli, lascia la madre, il fratello e la sorella con le loro famiglie, è fissato per lunedì 29 settembre alle ore 11 nella chiesa di S. Maria della Neve – Portone.

