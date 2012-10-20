Logo farmacieFarmacie di turno


“Le discariche sono obsolete, insostenibili e ad alto impatto ambientale”

"La Regione Marche ha urgente necessità di affrontare la cronica carenza impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti"

La discarica S.Vincenzo di Corinaldo

La Regione Marche ha urgente necessità di affrontare la cronica carenza impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti, che si traduce in maggiori costi per cittadini e imprese.

Le discariche sono obsolete, insostenibili e ad alto impatto ambientale.

L’unica alternativa seria e credibile è il termovalorizzatore, un impianto moderno che, a differenza dei semplici inceneritori, sfrutta la combustione dei rifiuti non riciclabili per produrre energia elettrica o per teleriscaldamento, riducendo drasticamente il volume dei rifiuti destinati a smaltimento.

A livello europeo, Paesi come Germania e Francia hanno un numero significativamente superiore di impianti rispetto ai 37 attivi in Italia.

La termovalorizzazione, quindi, non solo contribuisce all’economia circolare e riduce l’impatto ambientale (8 volte inferiore a una discarica), ma garantirebbe alla regione Marche l’autonomia nella gestione dei rifiuti non differenziati, eliminando i costi del trasporto extra-regionale e sostenendo lo sviluppo economico locale, superando le resistenze spesso basate su considerazioni ideologiche.

PSI Marche
Segreteria Regionale

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 26 settembre, 2025 
alle ore 10:09
