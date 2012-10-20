Lavori alla casa rossa di Ancona Dal 26 settembre

Venerdì 26 settembre, inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova porzione della Casa Rossa di Ancona.

I lavori procederanno per fasi: primo step sarà il rifacimento della Centrale termica su corpo indipendente – realizzato ex novo – e in questo periodo sarà comunque garantita la continuità della fornitura idrica, termica ed elettrica nel corpo principale già oggetto di recente e concluso miglioramento sismico. La seconda fase si realizzerà mediante la demolizione con successiva ricostruzione del fabbricato. Il progetto architettonico, in armonia con il nuovo organismo strutturale, trae origine dalla volontà di mantenere il medesimo ingombro planimetrico, in diretta connessione con l’edifico principale del complesso, il villino novecentesco.

Il nuovo volume edilizio, dallo sviluppo regolare e governato da maggiore simmetria ed armonia, accoglierà i nuovi servizi a supporto degli ospiti della struttura residenziale ad impianto planimetrico quadrangolare aperta su tre lati da grandi porte-finestre. Nella parte più prossima al fabbricato maggiore, invece, saranno realizzati alcuni locali accessori di servizio quali un bagno a norma, un ambiente back office quale lavatoio/lavanderia, nonché il vano disimpegno di connessione con l’edificio storico.

Contribuiranno alla nuova immagine architettonica l’apparato impiantistico, con impianto di riscaldamento a pavimento e nuovi impianti elettrici e speciali secondo le aggiornate e vigenti norme tecniche, il sistema di infissi e i nuovi pavimenti e rivestimenti in gres dalle chiare tonalità.

Ulteriore attenzione sarà posta alle sistemazioni esterne prossime al nuovo corpo di fabbrica con il rifacimento della pavimentazione, anch’essa in gres, e relativo sottofondo, al fine di predisporre delle accoglienti e confortevoli aree di sosta esterne che siano in relazione, in modo dinamico, allo sviluppo dei nuovi spazi interni e alla pavimentazione esterna già preesistente lungo il perimetro del villino principale.

La Casa Rossa, fiore all’occhiello della città di Ancona e del territorio, in questi giorni vedrà dunque la realizzazione dei lavori, dopo il recente recupero della struttura e la riapertura ufficiale. Il progetto permette di recuperare ulteriori spazi, oltre a quelli già destinati a sala polifunzionale, nell’ottica di favorire una sempre maggiore apertura e condivisione tra ospiti, operatori e familiari con maggiore comfort e sempre migliore qualità nell’ambito delle cure e dell’assistenza.

Il progetto generale di recupero della Casa Rossa sta permettendo all’Azienda Sanitaria di Ancona di sviluppare ulteriormente progetti già in essere con le famiglie, le altre istituzioni, le associazioni, in un’ottica di sempre maggiore sinergia e condivisione. Da non dimenticare anche il riutilizzo degli 8 ettari che circondano la struttura, un vero polmone verde nella città, che permetterà di avere sempre maggiore collaborazione con le famiglie, gli enti, le istituzioni e l’Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Agraria, in una sinergia complessiva utile a dare risposte sempre più adeguate alle necessità e ai bisogni nell’ambito della salute mentale, non solo per gli ospiti della struttura, ma anche per tutti coloro che avranno bisogno di usufruirne in un’ottica di sempre maggiore integrazione ad apertura al territorio.