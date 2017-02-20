Terna: firmato protocollo intesa con Regione Marche per nuove infrastrutture elettriche Obiettivo dell'accordo quinquennale è ottimizzare il flusso informativo attraverso la condivisione dei dati

289 Letture Economia

La Regione Marche e Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, hanno firmato un Protocollo d’Intesa quinquennale per definire le modalità operative di una collaborazione finalizzata a migliorare la programmazione e la localizzazione di nuove infrastrutture elettriche nel territorio e per pianificare in maniera coordinata lo sviluppo delle opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici indicati nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

In particolare, attraverso la condivisione di informazioni e dati, sarà possibile monitorare le richieste di connessione alla rete di impianti rinnovabili.