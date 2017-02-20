Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Adesso
16°
Lunedì
15° / 22°
Martedì
13° / 23°
Mercoledì
15° / 18°
Giovedì
13° / 16°
Venerdì
12° / 16°
Sabato
12° / 19°
Domenica
12° / 19°
Lunedì
12° / 19°
Martedì
13° / 19°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Tenuta Langelina - Hotel, Ristorante, Location per Matrimoni a Trecastelli, Ancona, Marche

Terna: firmato protocollo intesa con Regione Marche per nuove infrastrutture elettriche

Obiettivo dell'accordo quinquennale è ottimizzare il flusso informativo attraverso la condivisione dei dati

289 Letture
commenti
Economia
Ascolta la notizia
Rete elettrica, infrastrutture elettriche, distribuzione energia elettrica

La Regione Marche e Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, hanno firmato un Protocollo d’Intesa quinquennale per definire le modalità operative di una collaborazione finalizzata a migliorare la programmazione e la localizzazione di nuove infrastrutture elettriche nel territorio e per pianificare in maniera coordinata lo sviluppo delle opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici indicati nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

In particolare, attraverso la condivisione di informazioni e dati, sarà possibile monitorare le richieste di connessione alla rete di impianti rinnovabili.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura