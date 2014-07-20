Logo farmacieFarmacie di turno


Chiusura a Senigallia di una “campagna elettorale fatta nelle piazze e con la gente”

Il PD: venerdì 26 settembre riempiamo ancora Piazza Roma

Politica
Elezioni regionali Marche 2025: chiusura campagna PD a Senigallia

Le piazze riempite, dal nord al sud delle Marche, dal Partito Democratico in questi ultimi giorni di campagna elettorale per supportare la candidatura di Matteo Ricci presidente hanno finalmente riportato la politica alla sua dimensione vera: quella che si fa ascoltando, incontrando e partecipando attivamente ai dibattiti e alle discussioni sui temi cruciali per la nostra regione, reduce da 5 anni di malgoverno Acquaroli.

Una bella politica e una campagna elettorale popolare che vogliamo festeggiare come Partito Democratico di Senigallia nella stessa piazza Roma a Senigallia, che ha accolto la settimana scorsa Matteo Ricci ed Elly Schlein e centinaia di persone accorse per ascoltare e condividere il progetto per il Cambio di Marche.

Elezioni regionali Marche 2025: chiusura campagna PD a SenigalliaVenerdì 26 settembre, dalle 18:30 in Piazza Roma, chiuderemo la nostra campagna elettorale degli ultimi due mesi, fatta strada per strada e casa per casa e coordinata dal segretario Massimo Barocci, insieme ai nostri candidati senigalliesi Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi e con la partecipazione di Marco Furfaro, deputato alla Camera del Partito Democratico e Annalisa Corrado, l’europarlamentare del Partito Democratico in missione su una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che si collegherà telefonicamente per raccontarci la sua esperienza e lasciarci il suo invito al voto.

PD Partito DemocraticoIl nostro invito è di riempire ancora la nostra bella piazza, quella in cui vorremmo vedere tornare a sventolare la bandiera della pace, la bandiera della Palestina e di Verità per Giulio Regeni, e quella in cui vorremmo tornare a parlare della vera politica: quella che serve alle Marche per il cambiamento e che Matteo Ricci saprà riportare nel governo della regione.

Partito Democratico Senigallia

