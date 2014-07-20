Il Coordinamento Marche per la Palestina, prosegue le sue iniziative a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla Continuano le iniziative nelle Marche

102 Letture Cronaca

Il Coordinamento Marche per la Palestina,

prosegue le sue iniziative a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla.



Si è deciso di invitare le Organizzazioni Sindacali Nazionali a convocare uno sciopero generale, unitario, generalizzato.

Le iniziative che proseguono sul territorio sono:

1.

Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 16.30, davanti alla Prefettura di Ancona in Piazza del Papa, comunicheremo alla cittadinanza e alla stampa invitata, lo stato di agitazione permanente e, in quella occasione, chiederemo al Prefetto di farsi carico presso i Ministeri competenti dell’attivazione della protezione internazionale della nostra concittadina Silvia Severini, attualmente a bordo della Global Sumud Flotilla.

2.

Di conseguenza siamo compartecipi di tutte le iniziative volte a sostenere il popolo palestinese.

Dagli

Organizzatori