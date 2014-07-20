Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
22°
Venerdì
14° / 24°
Sabato
14° / 22°
Domenica
15° / 20°
Lunedì
15° / 22°
Martedì
14° / 22°
Mercoledì
14° / 19°
Giovedì
12° / 17°
Venerdì
9° / 18°
Sabato
12° / 18°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
OFR Senigallia - Onoranze Funebri Riunite - Casa funeraria - Beretti, Cordella, Pasquinelli

Il Coordinamento Marche per la Palestina, prosegue le sue iniziative a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla

Continuano le iniziative nelle Marche

102 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
bandiera palestinese, Palestina

Il Coordinamento Marche per la Palestina,
prosegue le sue iniziative a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla.


Si è deciso di invitare le Organizzazioni Sindacali Nazionali a convocare uno sciopero generale, unitario, generalizzato.
Le iniziative che proseguono sul territorio sono:
1.
Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 16.30, davanti alla Prefettura di Ancona in Piazza del Papa, comunicheremo alla cittadinanza e alla stampa invitata, lo stato di agitazione permanente e, in quella occasione, chiederemo al Prefetto di farsi carico presso i Ministeri competenti dell’attivazione della protezione internazionale della nostra concittadina Silvia Severini, attualmente a bordo della Global Sumud Flotilla.
2.
Di conseguenza siamo compartecipi di tutte le iniziative volte a sostenere il popolo palestinese.

Dagli

Organizzatori

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 25 settembre, 2025 
alle ore 11:45
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura