Continuano le iniziative nelle Marche
Il Coordinamento Marche per la Palestina,
prosegue le sue iniziative a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla.
Si è deciso di invitare le Organizzazioni Sindacali Nazionali a convocare uno sciopero generale, unitario, generalizzato.
Le iniziative che proseguono sul territorio sono:
1.
Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 16.30, davanti alla Prefettura di Ancona in Piazza del Papa, comunicheremo alla cittadinanza e alla stampa invitata, lo stato di agitazione permanente e, in quella occasione, chiederemo al Prefetto di farsi carico presso i Ministeri competenti dell’attivazione della protezione internazionale della nostra concittadina Silvia Severini, attualmente a bordo della Global Sumud Flotilla.
2.
Di conseguenza siamo compartecipi di tutte le iniziative volte a sostenere il popolo palestinese.
Dagli
Organizzatori
