Iniziativa di Confluenze sul PercorriMisa Domenica 28 settembre a Senigallia

Il Percorrimisa è un’opera pubblica, una strada ciclabile di 13km che costeggia il fiume, dal costo di 560.000€ rimasta abbandonata da tre anni.

Nonostante i finanziamenti piovuti dal governo (più quelli versati ogni anno dalla Regione Marche al Comune di Senigallia per lo sfalcio della vegetazione), dopo l’alluvione del 15 settembre ’22, nessuno si è preoccupato di recuperare una strada di “polizia idraulica” che va dal centro commerciale Il Molino alla confluenza con il Nevola! Il fiume è accessibile ormai solo per le ruspe. E allora se istituzioni colpevoli non lo fanno, proveremo a farlo noi cittadini e volontari!

Appuntamento ore 9.30 di domenica 28 presso l’Arena Misa (a Vallone tra campo sportivo e fiume), portare attrezzi da lavoro, guanti, acqua, cappello e scarpe adeguate.

Sarà anche un’occasione per godere della natura a due passi da casa.

Ore 12:30 pranzo: crostini misti, penne alla Norma, dolci; acqua e vino, caffè. Possibile menu vegetariano o pranzo al sacco.

Nel pomeriggio straordinario Concerto acustico con Claudio Durpetti chitarra classica, Katia Lazzari flauto

Quota di partecipazione per i soci di Confluenze, Italia Nostra, Gruppo Società e Ambiente e minori di 14 anni 22€, non soci 25€, solo concerto 10€.

Informazioni ed adesioni al 331 5868337 entro le 12 del 27 settembre. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata a domenica 5 ottobre.