Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
22°
Domenica
15° / 20°
Lunedì
15° / 22°
Martedì
12° / 22°
Mercoledì
14° / 18°
Giovedì
13° / 16°
Venerdì
12° / 17°
Sabato
11° / 17°
Domenica
12° / 20°
Lunedì
13° / 21°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Maurizio Mangialardi - Candidato Consigliere Regionale - Elezioni Regionali Marche 2025

Iniziativa di Confluenze sul PercorriMisa

Domenica 28 settembre a Senigallia

500 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
PercorriMisa a Senigallia
Il Percorrimisa è un’opera pubblica, una strada ciclabile di 13km che costeggia il fiume, dal costo di 560.000€ rimasta abbandonata da tre anni.
 

Nonostante i finanziamenti  piovuti dal governo (più quelli versati ogni anno dalla Regione Marche al Comune di Senigallia per lo sfalcio della vegetazione), dopo l’alluvione del 15 settembre ’22, nessuno si è preoccupato di recuperare una strada di “polizia idraulica” che va dal centro commerciale Il Molino alla confluenza con il Nevola! Il fiume è accessibile ormai solo per le ruspe. E allora se istituzioni colpevoli non lo fanno, proveremo a farlo noi cittadini e volontari!
Appuntamento ore 9.30 di domenica 28 presso l’Arena Misa (a Vallone tra campo sportivo e fiume), portare attrezzi da lavoro, guanti, acqua, cappello e scarpe adeguate.
Sarà anche un’occasione per godere della natura a due passi da casa.
Ore 12:30 pranzo: crostini misti, penne alla Norma, dolci; acqua e vino, caffè. Possibile menu vegetariano o pranzo al sacco.
Nel pomeriggio straordinario Concerto acustico con Claudio Durpetti chitarra classica, Katia Lazzari flauto
 
Quota di partecipazione per i soci di Confluenze, Italia Nostra, Gruppo Società e Ambiente e minori di 14 anni 22€, non soci 25€, solo concerto 10€.
Informazioni ed adesioni al 331 5868337 entro le 12 del 27 settembre. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata a domenica 5 ottobre.
 
associazione-confluenze
Associazione Confluenze
Pubblicato Giovedì 25 settembre, 2025 
alle ore 9:21
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura