SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Pienone per Ricci a Porto San Giorgio e Fano

Ultimo appuntamento il 25 settembre ad Ancona

Politica
“Oggi le Marche hanno parlato forte e chiaro: a Fano e Porto San Giorgio piazze strapiene hanno dimostrato che i marchigiani non si fidano più delle scorciatoie propagandistiche di Meloni e Acquaroli.
 

Un grazie speciale a Elly Schlein, che con la sua presenza e il suo sostegno ha dato ancora più energia alla nostra campagna: insieme stiamo dimostrando che il cambiamento nelle Marche è possibile”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, al termine dei comizi nelle piazze di Fano (PU) e Porto San Giorgio (FM), assieme ad Elly Schlein, segretaria nazionale del PD.
 
“La nostra forza è un programma condiviso con l’Alleanza del Cambiamento, che mette al centro sanità pubblica, lavoro vero, scuola di qualità, diritti e futuro. Non promesse elettorali, ma scelte concrete per voltare pagina dopo cinque anni di immobilismo e privatizzazioni. – dichiara Ricci – Mancano solo 4 giorni al voto: è adesso che si decide se continuare con chi ha tradito i marchigiani, o se cambiare davvero. La differenza la facciamo insieme. – conclude – Vi aspetto domani (oggi 25/9) in piazza ad Ancona alle 19:00, con Stefania Proietti e Alessandra Todde e con Arturo Scotto, Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi in un collegamento straordinario dalla Sumud Flotilla”.
 
Matteo Ricci
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 25 settembre, 2025 
alle ore 8:47
