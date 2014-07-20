Pienone per Ricci a Porto San Giorgio e Fano Ultimo appuntamento il 25 settembre ad Ancona

“Oggi le Marche hanno parlato forte e chiaro: a Fano e Porto San Giorgio piazze strapiene hanno dimostrato che i marchigiani non si fidano più delle scorciatoie propagandistiche di Meloni e Acquaroli.

Un grazie speciale a Elly Schlein, che con la sua presenza e il suo sostegno ha dato ancora più energia alla nostra campagna: insieme stiamo dimostrando che il cambiamento nelle Marche è possibile”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, al termine dei comizi nelle piazze di Fano (PU) e Porto San Giorgio (FM), assieme ad Elly Schlein, segretaria nazionale del PD.

“La nostra forza è un programma condiviso con l’Alleanza del Cambiamento, che mette al centro sanità pubblica, lavoro vero, scuola di qualità, diritti e futuro. Non promesse elettorali, ma scelte concrete per voltare pagina dopo cinque anni di immobilismo e privatizzazioni. – dichiara Ricci – Mancano solo 4 giorni al voto: è adesso che si decide se continuare con chi ha tradito i marchigiani, o se cambiare davvero. La differenza la facciamo insieme. – conclude – Vi aspetto domani (oggi 25/9) in piazza ad Ancona alle 19:00, con Stefania Proietti e Alessandra Todde e con Arturo Scotto, Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi in un collegamento straordinario dalla Sumud Flotilla”.

