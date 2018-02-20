Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
25°
Mercoledì
16° / 23°
Giovedì
14° / 23°
Venerdì
14° / 22°
Sabato
15° / 20°
Domenica
15° / 20°
Lunedì
16° / 20°
Martedì
14° / 20°
Mercoledì
14° / 18°
Giovedì
14° / 18°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Onoranze Funebri F.lli Costantini

Allerta gialla su Marche centro-settentrionali per pomeriggio e sera del 23 settembre 2025

La Protezione Civile Regionale segnala possibilità di locali fenomeni temporaleschi intensi

212 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Maltempo: nuvoloni preannunciano un temporale

Allerta meteo gialla per temporali dalle 14 alle 24 di martedì 23 settembre. Bollettino 51/2025 valido dalle ore 14:00 del giorno 23 settembre 2025 alle ore 24:00 del giorno 24 settembre 2025.

Per il pomeriggio di martedì 23 settembre si segnala la possibilità di locali fenomeni temporaleschi intensi, in lento spostamento.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

Dal Comune di Senigallia
Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Martedì 23 settembre, 2025 
alle ore 13:32
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura