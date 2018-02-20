Allerta gialla su Marche centro-settentrionali per pomeriggio e sera del 23 settembre 2025 La Protezione Civile Regionale segnala possibilità di locali fenomeni temporaleschi intensi

Allerta meteo gialla per temporali dalle 14 alle 24 di martedì 23 settembre. Bollettino 51/2025 valido dalle ore 14:00 del giorno 23 settembre 2025 alle ore 24:00 del giorno 24 settembre 2025.

Per il pomeriggio di martedì 23 settembre si segnala la possibilità di locali fenomeni temporaleschi intensi, in lento spostamento.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).