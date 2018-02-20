A Senigallia torna Fishmarche-t Dal 3 al 5 ottobre

Il porto di Senigallia torna a trasformarsi in un grande palcoscenico del gusto e della cultura marinara con la terza edizione di Fishmarche-t, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 in Piazzale Rosi.

Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto, tra l’altro, la partecipazione di 6 chef e oltre mille degustazioni gratuite, la manifestazione, organizzata da Skills Comunicazione e dal Comune di Senigallia, si conferma come appuntamento di riferimento per chi vuole scoprire, assaporare e vivere da vicino la ricchezza del mare marchigiano.

Tre giornate intense e coinvolgenti accompagneranno il pubblico in un viaggio tra sapori autentici, tradizioni secolari e nuove interpretazioni gastronomiche. Chef, ristoratori, pescatori e produttori locali saranno protagonisti di un’esperienza condivisa che unisce professionalità e passione, rafforzando il legame tra comunità e territorio.

Il progetto nasce per promuovere il consumo di pescato locale e sostenibile, valorizzare le tradizioni marinare e offrire un’occasione unica di incontro tra cultura, enogastronomia e turismo.

Il porto diventerà uno spazio aperto e accogliente, dove show cooking, degustazioni, street food e momenti di confronto culturale daranno vita a un vero e proprio racconto capace di emozionare e incuriosire.

A proporre specialità di mare in versione street food saranno alcuni tra i migliori ristoranti e realtà del territorio: Da Ciccio, Da Carmen, Scalozero e Tajamare, Casa Rapisarda Numana, La Baldigara e Associazione Cuochi Marche.

Forte il coinvolgimento, tutte le sere, delle frazioni di Senigallia con gli aperitivi a “Casa da Mare”, nello spazio dedicato al porto; mentre per i più piccoli non mancheranno i laboratori guidati dalla Scuola Montessoriana di Scapezzano e dagli Amici del Molo con attività legate ai temi del mare e del riciclo.

Da non perdere gli eventi speciali in programma venerdì 3 ottobre, ore 21.30 con lo show comico di Massimo Macchini e sabato 4 ottobre, ore 18.00 con l’attesissimo appuntamento con lo special guest chef Luca Pappagallo che preparerà dal vivo i suoi piatti offrendo al pubblico la possibilità di degustarli.

Fishmarche-t non è, dunque, soltanto un evento dedicato al cibo, ma un percorso di conoscenza e consapevolezza con la volontà di educare al rispetto del mare, alla stagionalità del pescato e alla sostenibilità delle filiere. Un racconto che valorizza il passato guardando al futuro. Senigallia, con la sua storia marinara e la sua vocazione turistica, diventa così il punto di incontro ideale per celebrare la cultura del mare e rilanciare il turismo enogastronomico.

Dal 3 al 5 ottobre la città aprirà le porte a residenti e visitatori per un fine settimana in cui vivere un’esperienza immersiva, fatta di sapori, incontri, suggestioni. Protagonista il mare delle Marche, narrato attraverso i suoi prodotti, i suoi volti e voci, le sue storie.

