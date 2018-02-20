Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Il senigalliese Fiorenzo Conti è il nuovo direttore scientifico dell’European Brain Research Institute (EBRI)

Soddisfazione per l'università politecnica delle Marche

Cronaca
Fiorenzo Conti

Succede ad Enrico Cherubini, neurofisiologo della SISSA di Trieste.

Il prof. Fiorenzo Conti è ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (Sezione di Neuroscienze e Biologia Cellulare) dell’Università Politecnica delle Marche.

Membro dell’Academia Europeae, è stato Presidente della Società italiana di Neuroscienze (2016-2017) e della Società Italiana di Fisiologia (2020-2023), Direttore del Dipartimento di Neuroscienze (2003-2007) e del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (2015-2021) di UNIVPM e Direttore del Laboratorio di Neurobiologia dell’Invecchiamento dell’IRCSS INRCA.

Fondato nel 2002 da Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel nel 1986 per la scoperta del fattore di crescita dei nervi, l’EBRI è un centro di ricerca non-profit dedicato alla comprensione delle funzioni cerebrali superiori, attraverso lo studio del cervello a vari livelli, dalle molecole, alle sinapsi, alle cellule nervose e gliali, ai circuiti neuronali fino al comportamento.
«La nomina di Conti a direttore dell’EBRI – commenta il rettore di Ancona Gian Luca Gregori – è un grande orgoglio per tutto il territorio. Si tratta di un riconoscimento che premia la sua carriera e sottolinea la qualità della ricerca che portiamo avanti, capace di incidere in maniera concreta sul futuro della scienza e della salute».

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 23 settembre, 2025 
alle ore 9:57
