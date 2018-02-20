Chiudono tratti A14 Nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni – Pescara/Bari e Ancona/Bologna, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE

chiusura del tratto Loreto-Civitanova Marche, verso Pescara/Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Civitanova Marche.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 26 SETTEMBRE

chiusura del tratto Civitanova Marche-Loreto, verso Ancona/Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitanova Marche, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Loreto.