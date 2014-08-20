Elezioni Regionali Marche 2025: garantito diritto di voto negli istituti di ricovero e cura
L'informativa delle AST sulle modalità di voto per i pazienti
L’esercizio del voto negli istituti di ricovero e cura si svolge, come da normativa vigente, nelle seguenti modalità: i coordinatori o altro personale di reparto ricevono, di norma, comunicazione da diffondere a tutti i ricoverati della struttura, nei giorni antecedenti le elezioni, riguardante la possibilità, a richiesta, di esercitare il diritto di voto all’interno della struttura.
In tal caso i pazienti ricoverati debbono comunicare agli operatori designati di reparto (di prassi i coordinatori), che intendono procedere al voto e compilano uno specifico modulo riportante tutti i dati necessari a completare la richiesta da inoltrare all'ufficio elettorale del proprio comune per il tramite delle Direzioni di struttura preposte.
