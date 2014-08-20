Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
18°
Venerdì
14° / 24°
Sabato
14° / 22°
Domenica
15° / 20°
Lunedì
15° / 22°
Martedì
14° / 21°
Mercoledì
13° / 19°
Giovedì
12° / 16°
Venerdì
11° / 16°
Sabato
11° / 18°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Villa Mariella - Casa vacanze a Senigallia

Elezioni Regionali Marche 2025: garantito diritto di voto negli istituti di ricovero e cura

L'informativa delle AST sulle modalità di voto per i pazienti

470 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Votazioni, voto, elezioni, amministrative, scheda elettorale, urne

L’esercizio del voto negli istituti di ricovero e cura si svolge, come da normativa vigente, nelle seguenti modalità: i coordinatori o altro personale di reparto ricevono, di norma, comunicazione da diffondere a tutti i ricoverati della struttura, nei giorni antecedenti le elezioni, riguardante la possibilità, a richiesta, di esercitare il diritto di voto all’interno della struttura.

In tal caso i pazienti ricoverati debbono comunicare agli operatori designati di reparto (di prassi i coordinatori), che intendono procedere al voto e compilano uno specifico modulo riportante tutti i dati necessari a completare la richiesta da inoltrare all’ufficio elettorale del proprio comune per il tramite delle Direzioni di struttura preposte.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura