Matteo Ricci e Elly Schlein a Senigallia Candidato presidente di Regione e segretaria nazionale PD si sono recati anche a Pianello di Ostra per ricordare alluvione 2022

Sabato pomeriggio Piazza Roma a Senigallia si è riempita per accogliere la segretaria nazionale del Partito Democratico e Matteo Ricci, candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della Regione Marche.

Una piazza entusiasta e molto partecipata che ha ribadito i temi centrali del programma del cambiamento per le Marche: sanità, giovani, lavoro, turismo, istruzione. Temi cruciali per il futuro delle Marche e del nostro territorio.

Matteo Ricci ha ribadito un impegno preciso: dimezzare entro il primo anno di governo le liste di attesa, affrontando la carenza di personale medico e migliorando le condizioni di lavoro degli operatori sanitari.

Elly Schlein ha sottolineato come, negli ultimi cinque anni di guida Acquaroli, i servizi sanitari siano peggiorati al punto che un marchigiano su dieci rinuncia a curarsi per le liste d’attesa e perché non riesce a sostenere i costi della sanità privata, e chi ha bisogno e può è costretto a migrare in altre regioni per curarsi, determinando un costo di oltre 150 milioni di euro a carico della regione. Mentre una volta erano le Marche ad attrarre pazienti da fuori regione.

La Segretaria ha inoltre ribadito con forza che la legge 194 va rispettata fino in fondo e che non si può accettare che questa destra mandi gli antiabortisti nei consultori.

Con Matteo Ricci le Marche prenderanno anche una posizione netta sullo scenario internazionale: nel primo consiglio regionale verrà riconosciuto lo Stato di Palestina e il sostegno al diritto alla vita e all’autodeterminazione del popolo palestinese, riaffermando i valori di pace, giustizia e solidarietà che guidano la nostra azione politica.

Insieme per una Regione che investa nei diritti, nella sanità pubblica, nel futuro dei nostri giovani.

Poco prima Elly Schlein e Matteo Ricci si sono recati a Pianello di Ostra per ricordare l’alluvione del 2022, visitando i luoghi e incontrando una comunità che ha subito perdite di vite umane e materiali gravissime la cura del territorio dovrà tornare ad essere una delle priorità del nuovo governo regionale.