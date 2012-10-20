Logo farmacieFarmacie di turno


“Sicurezza e governo del territorio: ne parliamo lunedì 22 settembre ore 21 a Serra De’ Conti”

PD Senigallia: "Vogliamo dire basta alla propaganda del governo Acquaroli"

150 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Incontro a Serra de' Conti su "Sicurezza e governo del territorio"

Quale sicurezza è stata raggiunta in questi 3 anni di attività del commissario Acquaroli e sub commissario Babini? I centri urbani del nostro comune e degli altri otto in pianura e in collina, le aree residenziali e produttive, i servizi pubblici e privati e le infrastrutture si possono ora dire in condizioni di sicurezza?

È ora di fare un bilancio e dire come stanno le cose a tutti i cittadini, alle imprese e al tessuto delle comunità locali.
Vogliamo dire basta alla propaganda del governo Acquaroli che gioca sulla sicurezza delle persone analizzando i fatti e le soluzioni necessarie e non procrastinabili.

Lo faremo con l’incontro “Sicurezza e governo del territorio – Il programma del centrosinistra per la riduzione del rischio idrogeologico“.

Lunedì 22 settembre 2025 ore 21
Fornace Hoffman – Antica Fabbrica dei Laterizi, Sala della Cerimonia, primo piano, via Fornace 8/A Serra De’ Conti

Interverranno:

Francesco Spinozzi, docente di Fisica applicata all’Università Politecnica delle Marche
Pieramelio Baldelli, geologo
Marcello Principi, geologo

Conclusione dei candidati del Partito Democratico:

Chantal Bomprezzi
Maurizio Mangialardi

La cittadinanza è invitata a partecipare.

