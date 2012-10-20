Riccardo Ricciardi ospite a Senigallia Il parlamentare del Movimento 5 Stelle parla della "Guerra che ci attraversa"

Riccardo Ricciardi è Capogruppo 5 Stelle alla Camera dei Deputati, ma, prima di essere un politico, è un uomo retto e onesto che da anni si batte per la sua comunità e per le ingiustizie che ci sono nel mondo. Ricciardi è un uomo di dialogo, di pace, di costruzione.

I suoi interventi in Parlamento, ormai diventati celebri e molto seguiti su tutti i canali social, ci fanno capire quanto anche il voto del 28-29 settembre nelle Marche non è solo un voto amministrativo, ma assume anche una rilevanza politica non indifferente.

Perché cominciare a mandare via dalle Marche Giorgia Meloni e la sua politica basata sulla genuflessione agli Stati Uniti e sul silenzio del genocidio in Palestina, è un segnale che prima di tutto dobbiamo dare come esseri umani. Non possiamo continuare ad essere governati da persone che fanno finta che non stia succedendo niente. E nel mentre ospitano (senza dircelo) i soldati israeliani per ‘riposarsi’ nelle Marche e in Sardegna dopo aver compiuto chissà quali operazioni di ‘bonifica’, invece di ospitare bambini con le loro madri che ogni giorno muoiono sotto il fuoco israeliano.

E’ di giovedì 18 (ieri) l’ennesimo intervento alla Camera di Ricciardi sulla crisi in Palestina. La Meloni, invece di parlare di questo dramma mondiale, ha portato all’attenzione dei deputati l’Istituzione di una giornata nazionale dedicata a San Francesco. Questa è l’ipocrisia della Destra, che si manifesta in tutto il suo squallore mediatico. Ecco uno stralcio dell’intervento di Ricciardi:

“Oggi si manifesta in maniera plastica tutta l’ipocrisia di questo governo.

Si porta in Aula istituzione della giornata nazionale su San Francesco invece che parlare del genocidio a Gaza.

Ma quanto schifo e ipocrisia c’è in questo?

Nello strumentalizzare una figura importante come San Francesco?

Dite di non essere complici del genocidio dei palestinesi?

Avete riconosciuto lo Stato della Palestina?

No: siete complici.

Avete seguito il pronunciamento della Corte Penale Internazionale?

No: siete complici.

Avete mai chiamato criminale Netanyahu?

No: siete complici.

Avete mai sanzionato Israele?

No: siete complici.

Avete prolungato il memorandum militare con Israele? Si: quindi siete complici.

Ieri siete andati via dall’Europa quando si parlava di sanzionare Israele?

Si: siete complici.

Avete dato protezione internazionale al Flotilla?

No: siete complici”.

Riccardo Ricciardi sarà presente sabato sera 20 settembre alle ore 21 a Senigallia, presso la sala convegni dell’Associazione Bellanca, in via Marchetti 47 per parlare di come ogni guerra, anche se ci sembra lontana, ha sempre una ricaduta sul territorio.

Alla serata interverranno anche Daniela Pieragostini di Senigallia ed il Senatore Sergio Romagnoli, entrambi candidati per le elezioni regionali nelle Marche del 28 e 29 settembre.

Movimento 5 Stelle Senigallia – Parte del gruppo territoriale Val Misa