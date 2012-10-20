Scocco e Rondina campioni regionali under 10 di tennis I campionati si sono svolti ad Ancona

128 Letture Sport

Due finali senza storia hanno chiuso i campionati regionali Under 10 disputati sui campi del Tennis Club Ancona, con Nicole Rondina del TC Montanari e Damiano Scocco del Tennis Club Civitanova che si sono imposti con autorità nei rispettivi tabelloni.



Nel settore femminile, Nicole Rondina ha dominato la finale contro Emma Castorina del Circolo Tennis Guzzini con un netto 6-2 6-2, dimostrando una superiorità tecnica evidente fin dai primi scambi. La giovane portacolori del TC Montanari ha condotto il match dall’inizio alla fine, non concedendo mai l’opportunità di rientro all’avversaria e conquistando il titolo regionale con merito.

Altrettanto convincente la prestazione di Damiano Scocco nel tabellone maschile, dove il rappresentante del Tennis Club Civitanova ha superato Leonardo Ricci del Riviera Tennis Club per 6-2 6-0 in una finale a senso unico. Il piccolo tennista civitanovese ha sfoggiato un tennis solido e maturo, chiudendo l’incontro senza particolari patemi e laureandosi campione regionale Under 10.

Due vittorie che premiano il lavoro dei rispettivi circoli di appartenenza e che testimoniano la qualità del movimento tennistico giovanile marchigiano. Per Rondina e Scocco si tratta di un successo importante nel loro percorso di crescita, che li proietta ora verso gli impegni nazionali con rinnovate ambizioni.

“Abbiamo assistito a due finali di ottimo livello tecnico” ha commentato Andrea Pallotto, vicepresidente FITP Marche e responsabile del settore giovanile. “Nicole e Damiano hanno dimostrato grande maturità agonistica nonostante la giovane età. È il frutto del lavoro costante dei nostri circoli e dei tecnici che seguono questi ragazzi quotidianamente. Le Marche continuano a sfornare talenti di prospettiva e questi risultati ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa”.