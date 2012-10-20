Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
24°
Sabato
17° / 26°
Domenica
16° / 28°
Lunedì
19° / 28°
Martedì
19° / 25°
Mercoledì
15° / 24°
Giovedì
13° / 23°
Venerdì
15° / 21°
Sabato
15° / 21°
Domenica
14° / 22°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
La Senigalliese - Pratiche auto, passaggi, immatricolazioni, bolli, centro Telepass - Senigallia

Scocco e Rondina campioni regionali under 10 di tennis

I campionati si sono svolti ad Ancona

128 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia

Due finali senza storia hanno chiuso i campionati regionali Under 10 disputati sui campi del Tennis Club Ancona, con Nicole Rondina del TC Montanari e Damiano Scocco del Tennis Club Civitanova che si sono imposti con autorità nei rispettivi tabelloni.


Nel settore femminile, Nicole Rondina ha dominato la finale contro Emma Castorina del Circolo Tennis Guzzini con un netto 6-2 6-2, dimostrando una superiorità tecnica evidente fin dai primi scambi. La giovane portacolori del TC Montanari ha condotto il match dall’inizio alla fine, non concedendo mai l’opportunità di rientro all’avversaria e conquistando il titolo regionale con merito.
Altrettanto convincente la prestazione di Damiano Scocco nel tabellone maschile, dove il rappresentante del Tennis Club Civitanova ha superato Leonardo Ricci del Riviera Tennis Club per 6-2 6-0 in una finale a senso unico. Il piccolo tennista civitanovese ha sfoggiato un tennis solido e maturo, chiudendo l’incontro senza particolari patemi e laureandosi campione regionale Under 10.

Due vittorie che premiano il lavoro dei rispettivi circoli di appartenenza e che testimoniano la qualità del movimento tennistico giovanile marchigiano. Per Rondina e Scocco si tratta di un successo importante nel loro percorso di crescita, che li proietta ora verso gli impegni nazionali con rinnovate ambizioni.
“Abbiamo assistito a due finali di ottimo livello tecnico” ha commentato Andrea Pallotto, vicepresidente FITP Marche e responsabile del settore giovanile. “Nicole e Damiano hanno dimostrato grande maturità agonistica nonostante la giovane età. È il frutto del lavoro costante dei nostri circoli e dei tecnici che seguono questi ragazzi quotidianamente. Le Marche continuano a sfornare talenti di prospettiva e questi risultati ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa”.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 19 settembre, 2025 
alle ore 9:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura