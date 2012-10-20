Proposte di impegno per Terzo settore da Forum e CSV Marche a candidati presidenti Riconoscimento, attuazione nuova legge regionale, agevolazioni, semplificazione e risorse dedicate, promozione economia sociale

Maggior riconoscimento istituzionale del Terzo settore con delega del Presidente o di un nominando sottosegretario nella futura Giunta regionale; piena attuazione della legge regionale 23/2025 “Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell’attivismo civico e dell’economia sociale nella Regione Marche”, con l’adozione delle relative linee guida, l’attivazione dei previsti organi di partecipazione e del Fondo regionale per l’innovazione sociale; agevolazioni fiscali (in particolare riduzione o esenzione IRAP per gli Ets), semplificazione amministrativa e stanziamento di risorse dedicate per il Terzo settore nel bilancio regionale; sostegno all’economia sociale attraverso un piano regionale condiviso, attività formative e di assistenza tecnica agli enti locali.