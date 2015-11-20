Logo farmacieFarmacie di turno


US Pallavolo Senigallia: corsi volley e minivolley 2025/2026 per tutte le età

Nuovo slancio per la barbabietola da zucchero nelle Marche

Siglato il protocollo per una filiera più efficiente e sostenibile. Confcooperative Marche: "Sarà un volano per il settore bieticolo"

Economia
Mauro Scattolini

La barbabietola da zucchero torna ad essere protagonista nell’entroterra marchigiano grazie al protocollo firmato alla cerimonia di inaugurazione dell’Interporto Marche, che vede unite tutte le parti interessate, con l’obiettivo di rafforzare e rendere più efficiente e soprattutto sostenibile l’intera filiera.

Il protocollo firmato durante la visita del vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini tra Interporto Marche S.p.A; DPA srl, Co.Pro.B. – Cooperativa Produttori Bieticoli, Coldiretti Marche, Confartigianato Trasporti Marche, CNA FITA Marche e Confcooperative Marche, prevede collaborazioni fattive con importanti risvolti per il potenziamento dell’intermodalità ferroviaria.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
