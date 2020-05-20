Nelle Marche le donne guadagnano un terzo in meno degli uomini
L'intervento della UIL per la Giornata internazionale per la parità retributiva, che ricorreva il 18 settembre
Nelle Marche la differenza retributiva tra generi resta un’emergenza irrisolta</strong con medie inferiori di quasi il 30% in meno delle donne rispetto ai colleghi uomini.
Lo rende noto la Uil Marche in occasione della Giornata internazionale per la parità retributiva, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sul divario retributivo di genere a livello globale e celebrata ogni anno il 18 settembre.
