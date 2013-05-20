Nuovo appello della Rete Riforestiamo Marche "A Senigallia 475 alberi abbattuti in centro e nel lungomare in soli 4 anni"

Siamo una rete di cittadini e cittadine affezionati alla città in cui vivono e siamo preoccupati da ciò che sta accadendo in questi ultimi anni a Senigallia.

Ovunque andiamo, per le vie della nostra città, è un fiorire di palazzi in via di costruzione che spuntano come funghi ad oscurare la luce del sole

Il consumo di suolo e la cementificazione sembrano essere l’eterno business di pochi (e soliti noti) che a danno di molti si appropriano di beni comuni quali il territorio, l’aria, l’acqua e di conseguenza della nostra salute- tutto ciò a prescindere dal colore politico.

Anche laddove dovrebbero esserci vincoli di tutela paesaggistica e di protezione di specie arboree essi saltano grazie ad appalti milionari destinati ad arricchire le tasche di pochi ma a condannare le generazioni future ad un obrobrio paesaggistico, lì dove c’erano parchi, verde e colline.

A Senigallia nel 2025 è stato raggiunto un nuovo record: 475 alberi abbattuti in centro e nel lungomare in soli 4 anni.

La prassi che segue l’ufficio ambiente è abbattere decine di alberi sani per ogni albero malato, senza sostituirli in egual numero come da regolamento del verde.

La nostra rete ha contato e registrato tutti gli abbattimenti e solo una minima parte è stata sostituita; inoltre non ci vengono fornite solide risposte dagli uffici poiché i documenti delle nuove piantumazioni non sono accessibili e trasparenti in maniera pubblica.

Cosa possono fare i cittadini che vogliono una città vivibile, sostenibile e verde?

Se il paesaggio influenza la nostra memoria, i nostri pensieri, modificando il territorio siamo sottoposti ad un reset cognitivo nel quale si perdono i nostri punti di riferimento: tanto è brutale la violenza a cui ci sottopongono cambiando le coordinate del nostro vivere.

Facciamo un appello a tutti quei cittiadini/e che sognano una città più verde, con un turismo che valorizzi il paesaggio e uno stile di vita rispettoso dell’ambiente, attraverso trasporto sostenibile e piste ciclabili costeggiate da alberi che arrivano fino alla campagna.

Inviamo la nostra mail per raccogliere volontarie e volontari che con noi abbiano voglia di piantare alberi e interrogarsi su queste tematiche, sia esperti che non, e anche a chi possiede terre private da riforestare.

Alziamo la nostra voce contro questa ingiustizia ambientale che è ormai ingiustizia sociale.

Associazione Santa Bellezza,

CEA – Centro Educazione Ambientale Senigallia,

WWF Marche,

Associazione 8 Maggio,

Comitato Alberi in città, Ancona, Falconara, Jesi, Senigallia,

Confluenze,

GSA – Gruppo Società e Ambiente,

Altra Italia Ambiente,

Amici della Terra,

Tam Tam,

Onda – Organismo Nazionale Difesa Alberi,

Generazioni Future,

CTA, Comitato Tutela Alberi, Bologna e Provincia,

Plastic Free,

Lupus in fabula,

Italia Nostra

riforestiamomarche@gmail.com