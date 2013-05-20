“La legge è uguale per tutti…ma forse per il PD di Senigallia no” Il sindaco Massimo Olivetti risponde alle accuse mosse dal Partito Democratico

Il Partito Democratico di Senigallia, di sicuro privo di argomenti, mi tira in ballo circa una presunta violazione dell’ art. 9 della legge 28/2000, meglio conosciuta come norma sulla par condicio, che vieta a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, nei 45 giorni che precedono l’elezione.

Il PD senigalliese sostiene che avrei violato questa norma poiché ho pubblicato nel mio profilo fb denominato “Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia” (non certo su quello dell’Ente, si badi bene) un post sulla conclusione dei lavori al plesso delle nuove scuole medie Marchetti (che ricordo non sono state ancora inaugurate proprio per rispetto della succitata normativa), e sull’inizio di alcune asfaltature di strade nel territorio comunale di Senigallia.

Messaggi che, ribadisco, nulla avevano di propagandistico ma nascevano dalla necessità di avvertire i cittadini di circostanze che incidevano sulla quotidianità, quali la chiusura di una strada o l’inizio della scuola in un nuovo plesso.

Alcuni giorni fa ho avuto notizia, leggendo un giornale locale, che i Vigili Urbani hanno rilevato la violazione proprio dei candidati senigalliesi del PD del divieto di affissione dei loro manifesti fuori dagli spazi elettorali.

Ho ritenuto che questo fatto avrebbe potuto avvelenare il clima elettorale già teso e per questo ho deciso spontaneamente, senza che alcun organo di controllo mi obbligasse ed anche se ritengo che i miei post non abbiano violato alcuna norma, di rimuovere dal mio profilo personale quei post che avrebbero potuto dare adito a dubbi e polemiche.

Una scelta spontanea nata solo dalla cautela, nonostante la convinzione della perfetta legittimità di quanto ho scritto nel MIO profilo fb.

Ho saputo solo dopo, sempre da un giornale, dell’esposto, e capisco la frustrazione di chi abbia cercato senza riuscirvi di cogliere in fallo il proprio competitor.

Quindi la polemica montata dal PD locale è del tutto pretestuosa e strumentale, anche se sono grato al segretario cittadino Massimo Barocci del PD di aver sollevato la questione perché mi consente di fare la considerazione che segue.

Sono certo che il Partito Democratico di Senigallia ed il suo solerte segretario Barocci rispettino la legge e la pongano come cardine del loro agire, e sono convito che per loro “la LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI, a prescindere da razza, religione, sesso, e credo politico” principio cardine della nostra società, sia un faro illuminante.

Per questo chiedo loro se l’esposto che hanno presentato nei miei confronti lo hanno presentato anche nei confronti di alcuni miei colleghi di centrosinistra.

Mi riferisco al Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, che nel suo profilo fb “Lorenzo Fiordelmondo Sindaco” lunedì ha pubblicato una sua foto con tanto di fascia mentre inaugura una scuola.

Barocci avrà certamente notato che quello che ho citato è solo l’ultimo di diversi post pubblicati dal mio collega di Jesi, dal 14 agosto in poi, dedicati ad inaugurazioni a comunicazione di conclusioni di impianti di illuminazione, ed asfaltature e così via.

Mi riferisco anche al Sindaco di Pesaro Andrea Biancani, che nel suo profilo fb denominato “Andrea Biancani Sindaco di Pesaro” ha pubblicato appena ieri manifesti elettorali di candidati alle regionali.

Anche in questo caso Barocci avrà certamente notato che su quel profilo dal 14 agosto in poi sono diversi i post che il collega di Pesaro ha commentato a favore di uno dei candidati alla Presidenza della Regione Marche contestando l’altro, e tanti altri in cui ha elencato le sue attività.

Lo preciso subito: io credo che, come me, anche loro hanno il diritto di potersi esprimere liberamente sui loro canali social nel periodo elettorale.

Ma sono certo che Massimo Barocci ed il PD di Senigallia, noti per la loro coerenza, per la loro affezione ai principi di uguaglianza, per il loro amore per la giustizia, per il loro attaccamento alla Costituzione ed al principio “LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI” avranno certamente presentato analogo esposto al CORECOM anche nei confronti di questi due colleghi.

E poiché costoro ancora non hanno eliminato spontaneamente i loro post, vorrei conoscere quale esito ha avuto l’esposto a firma del PD di Senigallia nei loro confronti.

Se invece…….. Barocci ed il PD senigalliese non avessero usato con i miei colleghi la stessa solerzia che hanno usato con me….allora si che i cittadini di Senigallia rimarrebbero delusi.

Attendiamo fiduciosi un pronto riscontro, nella speranza di non rimanere delusi da Barocci ed i suoi sodali.

Comportamenti di parte per cui LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI MENO CHE PER NOI sarebbero davvero inaccettabili per questi benpensanti moralizzatori.

da: Massimo Olivetti – Sindaco di Senigallia