Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
17°
Lunedì
18° / 28°
Martedì
20° / 25°
Mercoledì
16° / 23°
Giovedì
14° / 22°
Venerdì
15° / 21°
Sabato
15° / 21°
Domenica
16° / 21°
Lunedì
16° / 21°
Martedì
14° / 22°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Pizzeria da Corrado, On the Road, On the Beach, Lab - Pongelli di Ostra Vetere, Senigallia, Fano

Oscar Green 2025: ecco i vincitori marchigiani

Cellulosa dagli scarti del vino, Pecorino alla Mela Rosa e fantasia

124 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Oscar Green 2025 - I premiati

Trasformare gli scarti della produzione vitivinicola in pellicola vegetale adatta per medicazioni, sperimentare l’agricoltura rigenerativa in aree montane a rischio abbandono, collaborazioni con le università e i social come arma per promuoversi.

Sono queste alcune delle idee vincenti della 19esima edizione degli Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa che nel pomeriggio del 16 settembre ha acceso i riflettori sulle Marche, premiando la creatività, il coraggio e la visione delle nuove generazioni di agricoltori. Con 41 partecipanti e una giuria impegnata in una selezione difficile, la fase regionale marchigiana, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, ha dimostrato come l’“Intelligenza Naturale” – tema di quest’anno – possa tradursi in progetti concreti e innovativi.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura