Oscar Green 2025: ecco i vincitori marchigiani Cellulosa dagli scarti del vino, Pecorino alla Mela Rosa e fantasia

Trasformare gli scarti della produzione vitivinicola in pellicola vegetale adatta per medicazioni, sperimentare l’agricoltura rigenerativa in aree montane a rischio abbandono, collaborazioni con le università e i social come arma per promuoversi.

Sono queste alcune delle idee vincenti della 19esima edizione degli Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa che nel pomeriggio del 16 settembre ha acceso i riflettori sulle Marche, premiando la creatività, il coraggio e la visione delle nuove generazioni di agricoltori. Con 41 partecipanti e una giuria impegnata in una selezione difficile, la fase regionale marchigiana, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, ha dimostrato come l’“Intelligenza Naturale” – tema di quest’anno – possa tradursi in progetti concreti e innovativi.