Marche in verde il 18 settembre con AISLA La XVIII Giornata Nazionale SLA illumina piazze e monumenti. Aderiscono all'iniziativa anche Senigallia e Corinaldo

Dal tramonto di giovedì 18 settembre, le Marche si preparano a un incanto di verde per la XVIII Giornata Nazionale SLA.

Da Corinaldo a Fano, passando per Jesi, Fabriano, Loreto, Numana, Sassoferrato, Sirolo, Senigallia, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Montelparo, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Rotella, San Benedetto del Tronto, Fermo, Monte Urano, Recanati, San Severino Marche, Urbisaglia e Urbino, monumenti e piazze si illumineranno di verde, simbolo di vicinanza, speranza e attenzione ai diritti delle oltre 150 famiglie marchigiane che convivono con la SLA.