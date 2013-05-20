Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Marche in verde il 18 settembre con AISLA

La XVIII Giornata Nazionale SLA illumina piazze e monumenti. Aderiscono all'iniziativa anche Senigallia e Corinaldo

Associazioni
Sferisterio di Macerata illuminato di verde per la Giornata Nazionale SLA

Dal tramonto di giovedì 18 settembre, le Marche si preparano a un incanto di verde per la XVIII Giornata Nazionale SLA.

Da Corinaldo a Fano, passando per Jesi, Fabriano, Loreto, Numana, Sassoferrato, Sirolo, Senigallia, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Montelparo, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Rotella, San Benedetto del Tronto, Fermo, Monte Urano, Recanati, San Severino Marche, Urbisaglia e Urbino, monumenti e piazze si illumineranno di verde, simbolo di vicinanza, speranza e attenzione ai diritti delle oltre 150 famiglie marchigiane che convivono con la SLA. 

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 17 settembre, 2025 
alle ore 12:14
