Logo farmacieFarmacie di turno


Pasquini Dr.ssa Claudia
Adesso
17°
Lunedì
18° / 28°
Martedì
20° / 25°
Mercoledì
16° / 23°
Giovedì
14° / 22°
Venerdì
15° / 21°
Sabato
15° / 21°
Domenica
16° / 21°
Lunedì
16° / 21°
Martedì
14° / 22°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie

Salute Mentale: lettera aperta ai candidati per la Regione Marche

L'associazione Tutela Salute Mentale per la Vallesina ODV chiede l'attuazione di una Delibera approvata in Consiglio Regionale

130 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Salute mentale, assistenza

La scrivente Associazione, richiamate le criticità interessanti l’area della Salute Mentale nelle Marche, invita i Candidati alle imminenti elezioni regionali ad impegnarsi pubblicamente per l’attuazione dei punti contenuti nella Delibera del Consiglio Regionale n. 50 del 21 dicembre 2021 e di seguito riportati.

omissis

l’Assemblea Legislativa delle Marche all’unanimità approva quanto segue

omissis

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura