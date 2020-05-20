Salute Mentale: lettera aperta ai candidati per la Regione Marche
L'associazione Tutela Salute Mentale per la Vallesina ODV chiede l'attuazione di una Delibera approvata in Consiglio Regionale
La scrivente Associazione, richiamate le criticità interessanti l’area della Salute Mentale nelle Marche, invita i Candidati alle imminenti elezioni regionali ad impegnarsi pubblicamente per l’attuazione dei punti contenuti nella Delibera del Consiglio Regionale n. 50 del 21 dicembre 2021 e di seguito riportati.
omissis
l’Assemblea Legislativa delle Marche all’unanimità approva quanto segue
omissis
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
