Cessione Api a gruppo azero Socar: “Servono trasparenza e rispetto di cittadini e lavoratori”
Il Centro per i Diritti del Cittadino Codici Marche si impegna a raccogliere osservazioni, segnalazioni e preoccupazioni
Il Centro per i Diritti del Cittadino Codici Marche Odv segue con particolare attenzione la recente cessione della raffineria Api di Falconara al gruppo azero Socar, una decisione che avrà inevitabili ripercussioni sulla comunità locale e sull’intero territorio marchigiano.
In questa fase, l'associazione ritiene fondamentale che il processo venga condotto con la massima trasparenza e nel rispetto dei diritti di cittadini e lavoratori.
