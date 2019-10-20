Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
“Valditara nelle Marche solo quando gli fa comodo: scuola non è passerella elettorale”

Critica Rete degli Studenti Medi Marche per la visita del Ministro

Politica
Giuseppe Valditara

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara torna nelle Marche, ma – ancora una volta – lo fa solo quando gli serve, non quando serve alla scuola.

La mattina di martedì 16 settembre, infatti, il Ministro ha visitato l’IIS Podesti – Calzecchi Onesti di Ancona, per salutare gli studenti.

Tuttavia, mentre le scuole crollano letteralmente a pezzi, mentre l’edilizia scolastica in questa regione è tra le più carenti d’Italia, mentre il diritto allo studio continua a essere negato a migliaia di studenti e studentesse per la mancanza di trasporti, spazi, supporto psicologico e accessibilità economica, il Ministro sceglie di farsi vedere sul territorio solo in occasione di eventi politici o passerelle istituzionali, del tutto scollegate dalle reali urgenze del mondo scolastico.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
