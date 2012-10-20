Istituti storici privati delle Marche: “Sostegno stabile, finanziamenti e strutture adeguate”
Il documento che viene chiesto di sottoscrivere ai candidati presidenti a favore della cultura e dell'accesso pubblico
139 Letture0 commenti
Agli Illustrissimi Candidati Presidenti della Regione Marche
Francesco Acquaroli, Matteo Ricci, Lidia Mangani, Claudio Bolletta, Francesco Gerardi, Beatrice Marinelli.
Illustrissimi,
con la presente, in vista delle prossime votazioni per l’elezione del Presidente della Regione Marche, siamo ad inviarVi, di seguito, a nome degli Istituti sottoscrittori, un documento redatto da questi ultimi sui problemi della cultura nella nostra regione, che intendiamo portare alla Vostra pregiata attenzione con impegno di condivisione ed iniziativa futura. Un cordiale saluto e buon lavoro.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!