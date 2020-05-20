Trenitalia, Marche: cerimonia di giuramento per undici nuovi capitreno
Negli ultimi 3 anni in regione assunti 34 capitreno e 16 macchinisti
Cresce ancora l’organico del Regionale di Trenitalia nelle Marche. Cerimonia di giuramento, nella mattinata di lunedì 15 settembre presso la Sala della Giunta del Comune di Ancona, per 11 nuovi capitreno (sei donne e cinque uomini).
Presenti Daniele Silvetti, Sindaco del Comune di Ancona, e Berluti Hamos, Responsabile di Produzione Regionale Marche di Trenitalia.
