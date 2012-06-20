Corrado Canafoglia: “io sono uno di voi” In 350 per ascoltare i suoi programmi a Ostra

335 Letture Politica

Alla fine erano 350 le persone della vallata del Misa e Nevola che hanno ascoltato Francesco Acquaroli alla Cantinella di Ostra per la cena e dibattito organizzato dal neo circolo di Ostra per la candidatura di Corrado Canafoglia, con il sostegno e la presenza del Governatore delle Marche e l eurodeputato Carlo Ciccioli.

Cittadini entusiasti di tutta la vallata e di Senigallia hanno riempito la sala gremita in ogni ordine di posti.

Presente tutto il gruppo dirigente del partito a sostenere il neo candidato, a partire dal Sindaco di Ostravetere Corinaldesi, di Corinaldo Aloisi, il presidente del consiglio comunale di Senigallia Bello, l assessore Petetta e il capogruppo del partito Montesi, i presidenti dei circoli Amato e Regni, il Sindaco di Ostra ed il suo vice Sindaco ed infine il coordinatore di tutta la vallata del Partito Malerba.

Tutti presenti per Canafoglia, introdotto nel suo discorso ai cittadini da Francesco Acquaroli che ha attraversato e ricordato tutto ciò che è stato fatto in questi cinque anni e ha illustrato cio’ che verrà elaborato per i prossimi in caso di riconferma. Un pensiero speciale il Presidente l ha dedicato all alluvione del 2022 dove ricorre proprio in questi giorni il terzo anniversario, ricordando con emozione le persone vittime della tragedia e impegnandosi anche tramite Canafoglia se verrà eletto al più presto di terminare i lavori avviati per mettere definitivamente in sicurezza i nostri fiumi.

Ha proseguito Ciccioli spiegando e sostenendo Canafoglia, protagonista a suo dire, di un progetto politico elaborato che è partito alcuni mesi fa’ da Senigallia per poi propagarsi in tutta la vallata che sta’ acquistando sempre più consensi politici. Questo percorso parte dall elezuine di Canafoglia perconcludersi nel 2026 con le elezioni amministrative a Senigallia e la riconferma dell amministrazione di centro destra.

Canafoglia infine si è presentato all interessato pubblico, descrivendo in particolare il lavoro svolto da parte sua nella vicende Banca Marche, alluvioni del 2014 e del 2022, il risanamento della Fondazione di Senigallia e la vicenda Moncaro che lo hanno visto attore protagonista e sono il suo biglietto da visita della sua intransigenza nel malaffare che purtroppo ha quasi sempre visto la sinistra coinvolta. Ha fatto presente che nel suo progetto non è sostenuto soltanto dall apparato di partito, ma ha voluto accanto a se’ persone della società civile da cui proviene, personalità del mondo sanitario, imprenditoriale, del mondo agricolo e anche del sindacato presenti in sala. Il discorso del candidato si è concluso con un impegno solenne preso davanti a tutti, di mettere il suo impegno e la sua determinazione a disposizione di tutti i cittadini perché fino a pochi mesi fa’ ero un cittadino, UNO DI VOI e rimarrò tale e al vostro servizio.

Fratelli D Italia coordinamento Senigallia e Misa e Nevola