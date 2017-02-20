Un libro racconta la “Colpa di esser fiumi a Senigallia” Ventura Edizioni illustra l'opera di Mauro Rognoli

Ventura Edizioni presenta il libro scritto da Mauro Rognoli “ La colpa di essere fiumi”.

Un libro inchiesta sulla lunga sequenza di errori, interventi pericolosi e milioni di euro pubblici buttati al vento a Senigallia, città del turismo balneare afflitta dalle esondazioni del fiume Misa. Esondazioni che, negli anni, hanno significato morti e devastanti danni. Il libro svela, in particolare, progetti della Regione Marche, attraverso il Consorzio di Bonifica marchigiano, negli anni 2020-21: tra questi la demolizione e rifacimento del centrale ponte Due Giugno, causa nel settembre 2022 del violento straripamento fluviale.

E poi quei progetti rimasti ancora tali, come il prolungamento della banchina di destra del fiume, l’uso della darsena Bixio (dove stazionano i barchini) come vasca di espansione per le piene ed infine l’escavo della foce del Misa, lavoro iniziato e mai portato a termine. Testardi errori, con il silenzio consenziente della Giunta comunale, quasi ad offrire Senigallia come luogo di sperimentazione, vittima predestinata. Una storia che continua tutt’oggi, con l’annunciato avvio dei lavori dell’osceno “ponte autostradale” in pieno centro storico, nonostante l’opposizione di oltre 10 mila firmatari in una città di 44mila abitanti.

Il libro, corredato da molti documenti, è in vendita nelle librerie Ubik e Mondadori, nell’edicola Abecedario (via A. Volta 14), edicola del Portone e edicola Fioretti (corso 2 Giugno), on-line e sul sito https://www.venturaedizioni.it/prodotto/la-colpa-di-essere-fiumi/

Da

Ventura Edizioni