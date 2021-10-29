Logo farmacieFarmacie di turno


SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Osservatorio CNA: “Troppe tasse sulle piccole imprese”

Ancona tra le peggiori delle Marche, ma il carico fiscale è in calo

Associazioni
Massimiliano Santini

Le imprese di Ancona lavorano ogni anno fino al 14 luglio solo per pagare le tasse. È questo il dato più lampante che emerge dai numeri dell’edizione 2025 dell’Osservatorio CNA “Comune che vai, fisco che trovi”, presentato a Roma l’11 settembre.

Secondo l’indagine del centro studi nazionale della CNA, il Total Tax Rate (TTR) nel capoluogo dorico è pari al 53,6%, uno dei livelli più alti registrati nelle Marche. Peggio fanno soltanto Pesaro, con un TTR del 54,5%, e Urbino, che tocca il 54,6%. Ancona si colloca all’86° posto su 114 comuni analizzati, in una posizione bassa della classifica nazionale. Le imprese locali sono, infatti, costrette a lavorare fino al 14 luglio solo per adempiere agli obblighi fiscali: 196 giorni per pagare le tasse, lasciando appena 170 giorni all’anno per il sostegno al reddito personale dell’imprenditore.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Cna Marche
Cna Marche
Pubblicato Domenica 14 settembre, 2025 
alle ore 10:00
Tags
