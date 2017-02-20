Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Avviso pubblico LEPS C – “Servizi sociali di supporto” in scadenza a fine settembre

Destinato a organizzazioni sindacali e soggetti del Terzo Settore per il periodo 20/10/2025 - 19/09/2026

Cronaca
assistenza agli anziani

L’Avviso pubblico “LEPS C – Servizi sociali di Supporto” – D.G.R. Marche n. 1581/24, destinato a organizzazioni sindacali e soggetti del Terzo Settore, è finalizzato all’offerta di attività di informazione, assistenza amministrativa e legale a favore dei familiari di persone anziane in condizione di non autosufficienza, per l’espletamento degli adempimenti connessi all’accesso a misure e servizi socio-assistenziali.

Scadenza per la presentazione delle domande: 30/09/2025.

Per approfondimenti consultare la modulistica

