Comunale 2 Cesanella
SenigalliaNotizie.it
Il bando per patrimonio culturale, aree e parchi archeologici, teatri storici delle Marche

Fino all'11 settembre si può fare domanda di partecipazione per la valorizzazione, gestione e fruizione

Cronaca
Teatri e luoghi della cultura

Da lunedì 11 agosto, e fino all’11 settembre 2025, è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando per la valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale aree e parchi archeologici e teatri storici delle Marche.

Lo comunica l’assessore alla Cultura Chiara Biondi“La nostra regione è cultura a cielo aperto, bellezza diffusa fatta di tanti luoghi architettonici e artistici, di musei, archivi e biblioteche, di straordinari teatri storici  – dichiara – in un ampio contesto di valorizzazione di questo vasto patrimonio culturale, e in considerazione della costituzione di un innovativo sistema di governance del settore, questa amministrazione adotta misure per la presentazione di proposte di attività volte alla valorizzazione, gestione e fruizione di aree e parchi archeologici e teatri storici delle Marche”.

