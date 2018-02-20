“Stagione moscia per il turismo delle Marche” Serve un cambio di passo secondo Matteo Ricci

Il turismo deve essere uno dei primi elementi di cambiamento delle Marche, assieme alla sanità.

Purtroppo questa è una stagione ‘moscia’, spero ci si possa riprendere nella seconda parte d’estate. Sappiamo che adesso tante persone vanno in vacanza a settembre, che il cambiamento climatico rende le stagioni più lunghe, però al momento la stagione non sta andando”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, a Gabicce Mare, in occasione del suo tour ‘Ricci on the beach’, dedicato alla costa e alle spiagge marchigiane.

“I motivi principali di tutto ciò sono due: il primo riguarda tutta l’Italia perché gli italiani hanno ridotto il loro potere d’acquisto con i prezzi che aumentano e gli stipendi che rimangono sempre gli stessi; il secondo riguarda invece le Marche che sono al penultimo posto in Italia per presenza di turisti stranieri e dunque non riusciamo a ‘salvarci’ con chi viene da fuori. – dichiara Ricci – Gabicce è un’eccezione, ma c’è bisogno di rilanciare le Marche con una strategia turistica vera. Innanzitutto dobbiamo avere un progetto culturale, perché il turismo culturale è l’unico che non è in crisi. Le città d’arte in Italia sono stra piene e si pongono addirittura il problema di ridurre il numero dei turisti. Noi, sotto questo aspetto, possiamo crescere tantissimo. – afferma – Bisogna cambiare anche strategia di marketing. ‘Let’s Marche’ non vuole dire nulla. Dobbiamo puntare sul buon vivere perché rispetto alle altre regioni noi abbiamo questa caratteristica, nonostante i tanti problemi che abbiamo. La qualità della vita da noi è invidiabile, per la vicinanza tra mare e montagna, per la cultura della solidarietà. Su questo dobbiamo puntare. – conclude – Acquaroli accetti il confronto e la smetta di scappare. Il turismo è fondamentale per l’economia marchigiana ed è assurdo che a un mese e mezzo dal voto ancora non ci sia stato un confronto pubblico tra i candidati”.

Matteo Ricci