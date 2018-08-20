Pallacanestro Senigallia, debutto in trasferta Uscito il calendario, biancorossi in casa solo alla quarta giornata

Usciti finalmente i calendari di serie B Interregionale che vedono impegnate nel girone D della Conference Centro ben sette squadre marchigiane di cui due della provincia di Ancona, la novità Pallacanestro Jesi e la storica Pallacanestro Goldengas Senigallia.



Si attendeva da tempo la formulazione da parte del Comitato Fip Abruzzo che gestisce il campionato visto che nelle altre regioni questa era già arrivata da tempo: quanto inoltrato ieri alle società è però soltanto un calendario provvisorio, quello definitivo arriverà il 30 agosto dopo eventuali richieste di modifica.

In ogni caso, non sarà molto diverso dall’attuale che vede, alla prima giornata, Senigallia debuttare alle 18 il 28 settembre a Recanati e Jesi esordire invece in casa, sabato 27 settembre alle 21 al PalaTriccoli, contro il Gualdo Tadino.

Prima trasferta per Jesi sabato 4 ottobre alle 21 a Porto Recanati nella seconda giornata, in cui invece la Goldengas non gioca osservando il suo turno di riposo: le squadre sono infatti in numero dispari, 15, e Senigallia si ferma quasi subito.

Inizio di conseguenza in salita per i biancorossi che nella terza giornata giocano di nuovo fuori, a Gualdo (Jesi in casa con Vasto) e per la Goldengas il primo match interno arriverà dunque soltanto alla quarta giornata, in casa contro Pescara il 19 ottobre.

Il derby provinciale alla settima giornata di andata, al PalaPanzini: la Goldengas ospiterà il quintetto di Sorgentone il 9 novembre alle 18.

Calendario simmetrico: il ritorno dunque sarà sempre alla settima giornata, sabato 28 febbraio 2026 alle 21 a Jesi.

Nell’ultima di campionato, che potrebbe anche essere decisiva in chiave play-off e play-out, il 26 aprile 2026, in contemporanea su tutti i campi, Jesi in trasferta col Val di Ceppo, in Umbria, e Senigallia in casa con la novità Canosa di Puglia.