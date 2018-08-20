Inizia il travolgente weekend del Summer Jamboree 2025 Gli ospiti e gli eventi di venerdì 8 agosto sui palchi principali: Curtis Salgado, Dance Show, Legacaster e Glad Rags

Siamo entrati nel vivo del Summer Jamboree con la sua ondata travolgente di musica dal vivo, danze scatenate e quell’inconfondibile fascino vintage che solo la Hottest rockin’ holiday on Earth riesce a offrire.

Persone da ogni parte del mondo stanno riempiendo il centro storico facendo registrare il tutto esaurito con la nuova pista da ballo in Pizza Roma che è già super gettonata. Alla Rotonda, dove i dopo festival sono un appuntamento fisso ormai da anni e quest’anno sono sold-out per tutte le 10 serate, si balla fino al mattino grazie anche alla novità di quest’anno delle jam session sulla balconata che stanno letteralmente facendo impazzire il pubblico

Tutto quindi lascia presagire una settima giornata memorabile!

E allora si parte in Piazza Garibaldi con l’incredibile Curtis Salgado (USA), un artista di culto, noto per aver ispirato il personaggio interpretato da John Belushi nei Blues Brothers. Se si prende una lente d’ingrandimento e si osserva la riga in basso sul retro del primo album dei Blues Brothers di John Belushi e Dan Aykroyd, si nota, in caratteri minuscoli, la scritta “Dedicated to Curtis Salgado”.

John Belushi stanco di rimanere a casa durante le riprese di “National Lampoon’s Animal House”, si recò nel salone di un hotel a Eugene. Una volta lì, l’attore comico rimase senza parole, ipnotizzato da un dinamico cantante blues e armonicista di 25 anni di nome Curtis Salgado. La musica di Salgado rivitalizzò Belushi, che non solo se ne innamorò, ma chiese a Salgado di insegnargli tutto ciò che sapeva sul blues. Da quell’incontro fortuito nell’ottobre 1977, Belushi e un altro interprete di “Saturday Night Live”, Dan Aykroyd, crearono un gruppo chiamato The Blues Brothers. Belushi attribuì tutto il merito a Salgado.

Da allora la carriera di Curtis Salgado ha attraversato sei decenni, collaborando con artisti come Robert Cray e Steve Miller e portando sui palchi internazionali un mix potente di soul, blues e r’n’b.

A seguire sul palco centrale il secondo indimenticabile Dance Show con performance acrobatiche e coinvolgenti, accompagnate da ritmi swing e rock’n’roll. Ogni esibizione regala momenti di puro spettacolo, con coreografie adrenaliniche e suggestive che renderanno la serata memorabile, fondendo talento e atmosfera vintage in un mix irresistibile. In scena i maestri di ballo del Summer Jamboree proveniente da tutto il mondo per raccontare, attraverso i balli swing, la magia dei balli anni ‘40 e ’50. Sul palco Moe & Mike, Viktor & Wilma, Francesco & Carolina, Rasmus & Mona, Dimitri & Alexsia, Peter & Katja, Gosia & Minn.

Gli intermezzi musicali saranno assicurati da DJ James Ventrella, DJ Big Ten Inch, DJ Natty Bo, DJ Madame Dynamite b DJ Madame Dynamite.

Sull’Hera Stage alla Rocca, invece, le danze si apriranno come di consueto alle 18 per la lezione di ballo gratuita. Subito dopo, si esibirà Legacaster (ES), considerato tra i migliori chitarristi del circuito rockabilly contemporaneo! Arriva da Barcellona con uno stile personale e un suono irresistibile e con un combo creato appositamente per l’occasione, porterà in scena un repertorio che attraversa confini e decenni. Dopo di lui i Glad Rags (ITA), un trio Rockabilly classico, rinomato per i suoi duetti vocali femminili unici, e per il suo autentico “Rockin’ sound” che vi farà sicuramente battere i piedi e le mani! Gli amati record hop saranno a cura di DJ Giusy Wild, DJ Elliot Kirby e DJ Vangelis.

E continua la notte del Summer Jamboree con i Dopofestival alla Rotonda a Mare che aspettano tutti i ballerini, esperti e non, con i migliori DJs provenienti da tutto il mondo: in programma per domenica 3 agosto DJ Shuffle DeLuxe, DJ Ol’Woogies e DJ Jay Cee. E come sempre una delle grandi novità di quest’anno: la fantastica Nightly Live: Balcony Jam Session, la balconata della Rotonda a Mare che ospiterà ogni sera le performance dei musicisti del Festival! Le prevendite su ciaotickets sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Ma al Summer Jamboree c’è sempre spazio anche per i più mattinieri: proseguono infatti le giornate Rock’n’Roll all’Hawaiian Beach e al Mascalzone: dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo all’Hawaiian Beach, sul Lungo Mare G. Mameli, si potrà assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs, tra cui DJ Cannonball, DJ Rockin’ Cat, DJ Rocketeer, DJ Elliot Kirby, DJ Lola Terry, DJ Mickey Melodies, DJ Natty Bo, DJ Cannonball e DJ Slim. E a collegare la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone un Vintage Bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Primo giorno per il Walk-in Tattoo al Foro Annonario e Ex Pescheria, con tatuaggi old school no-stop fino a notte fonda!

Torna il Summer Jamboree Cucù, il piccolo grande festival dentro il festival per i più piccoli dove arte, gioco e meraviglia si incontrano con tanti corner creativi come “Disegna la tua cartolina di Senigallia”! In programma per venerdì 8 agosto all’Atelier Lapsus il laboratorio “Scultura con-creta”. Per info e prenotazioni Elena 346 0319341.

In Via Manni per tutto il weekend, un’esposizione di Auto d’epoca eccezionale, quella della collezione Fondazione Nicola Bulgari in collaborazione con ASI.

Torna poi nella nuova location di Piazza Simoncelli lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, ultimo ed unico motordrome funzionante rimasto in Italia datato 1937, che dalle 17 alle 24 propone uno spettacolo ogni ora di moto d’epoca INDIAN che sfrecciano dentro una gigantesca botte di legno.

Torna anche la lezione di ballo gratuita sulla spiaggia dell’Hawaiian Beach, dalle 11.00 alle 12.00. E ancora per ballare, il nuovo punto di ritrovo di quest’anno in Piazza Roma che, tutti i giorni, dal 2 al 10 agosto, con l’Airstream Dance Corner, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, è diventata un’altra grande protagonista delle serate danzanti del Summer Jamboree, trasformandosi dalle 18:00 alle 24:00 in un dance floor all’aperto che ha in line up per la serata DJ Crazy Finger, DJ Rockin’ Cat, Balboa Time con DJ Big Ten Inch e DJ Elwood.

E per approfondire di più il mondo delle danze Swing i Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp, una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, Shim Sham, Collegiate Shag, Solo Tap, Solo Charleston, Solo Jazz, con alcuni tra i migliori ballerini e insegnanti della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale. Gli insegnanti sono Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA) Francesco Pezzo (ITA), Gosia Aniolkowska (PL), Jay Cee (FR), Katja Završnik (SLO), Lizette Rönnkvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DEU), Rasmus Holmqvist (SWE), Sailor Mike (USA), Viktor Edlund (SWE),Wilma Edlund (SWE), Peter Loggins (SWE).

Per partecipare ai corsi ci sono varie modalità: si possono acquistare dal sito www.summerjamboree.com le giornate di Dance Camp o Boot Camp fino al giorno prima alle ore 20; oppure ci si può recare ogni giorno ai check-in delle lezioni; infine se si preferisce acquistare ⁠una singola lezione di un Dance Camp è sempre possibile farlo nelle casse delle varie location pochi minuti prima dell’inizio lezione, compatibilmente con la capienza e con l’equilibrio leader-follower.

E ancora, tanto shopping vintage nel Rockin’ Village Vintage Market, per fare incetta di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione; il Barber Shop; l’Oldtimers Park con le Auto americane pre 1969. Per rifocillarsi tra un ballo e un concerto tanti food truck e stand gastronomici tematici nelle Aree Food & beverage.

Ultimi ma non per importanza, i cinque fantastici presentatori di quest’anno, Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros, cinque performers che sono stati gli indiscussi protagonisti dell’iconico BURLESQUE & CABARET SHOW ai Giardini La Rocca!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della settima giornata di festival venerdì 8 agosto 2025

IN GRASSETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Dance Camp | Palestra Scuola Pascoli | Palestra Scuola Fagnani | Lapsus

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Jive, Solo Jazz

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Palestra Scuola Fagnani

Boot Camp | Rotonda a mare

10.30 – 13.30 Lindy Hop

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Cannonball

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Rockin’ Cat

14.00 – 15.30 DJ Rocketeer

15.30 – 17.00 DJ Elliot Kirby

17.00 – 19.00 DJ Lola Terry

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Mickey Melodies

14.00 – 15.30 DJ Natty Bo

15.30 – 17.00 DJ Cannonball

17.00 – 19.00 DJ Slim

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Via Manni: Esposizione Auto d’epoca dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari in collaborazione con ASI

Vintage Car Exibition from the collection of the Nicola Bulgari Foundation in collaboration with ASI

WALK-IN TATTOO | Foro Annonario | Ex Pescheria

18.00 – 02.00 Tatuaggi Old-School non-stop | Non-stop Old School Tattoos.

Artists: Maurizio Basile, Christian Redstyle, Jonathan Cesaroni, Michelle Nowhere, Giorgia Bellocchi, Marco Tupone, Giammarco Olivieri, Simone Sdolz, Veronica Cambioli

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Crazy Finger

19.30 – 21.00 DJ Rockin’ Cat

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Big Ten Inch

22.30 – 24.00 DJ Elwood

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Giusy Wild

20.00 – 21.15 LEGACASTER ES

21.15 – 23.15 DJ Elliot Kirby

23.15 – 00.30 THE GLAD RAGS ITA

00.30 – 02.00 DJ Vangelis

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ James Ventrella

19.15 – 20.30 DJ Big Ten Inch

20.30 – 21.30 DJ Natty Bo

21.30 – 22.45 CURTIS SALGADO USA

22.45 – 23.15 DJ Madame Dynamite

23.15 DANCE SHOW starring International Dance Camp Teachers:

Moe & Mike| Viktor & Wilma | Francesco & Carolina | Rasmus & Mona | Dimitri & Alexsia

Peter & Katja | Gosia & Minn

__.__ – 01.30 DJ Madame Dynamite

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.30 DJ Shuffle DeLuxe

01.30 – 03.00 DJ Ol’Woogies

03.00 – 04.00 DJ Jay Cee

Ingresso euro 16 | admission euro 16