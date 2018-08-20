Torna al Summer Jamboree 2025 l’amato appuntamento con il Walk-in Tattoo Da venerdì 8 a domenica 10 agosto alla ex Pescheria del Foro Annonario una lineup di artisti d'eccellenza

Torna al Summer Jamboree #25 uno degli appuntamenti più amati dai fan del vintage più autentico: il Walk-In Tattoo, organizzato in collaborazione con Adriatic Ink Tattoo Studio.

Dal 8 al 10 agosto 2025, il pittoresco Foro Annonario / Ex Pescheria di Senigallia si trasforma in un piccolo paradiso dell’inchiostro retrò. Un salotto a cielo aperto dove – tra un ballo swing e un hot dog – ci si potrà far tatuare un’ancora, una pin-up o un cuore trafitto con il nome della propria dolce metà, o del proprio cane, o, perché no, di Elvis! Insomma, quello che si vuole… purché in perfetto stile anni ’40 e ’50!

Niente prenotazioni anticipate né attese digitali. Basta presentarsi all’area dedicata, dare un’occhiata ai flash proposti dagli artisti presenti, e – se scocca la scintilla – sedersi e lasciare che la magia del tatuaggio faccia il resto. Una pratica che ricorda i tempi in cui i tatuaggi si facevano per impulso, per istinto, per amore o per ribellione.

Il Walk-In Tattoo è una delle esperienze più fotografate e raccontate del festival, ed è facile capirne il motivo: atmosfera unica, vibrazioni vintage, creatività, e la possibilità di portare a casa un ricordo eterno sulla pelle.

Sarà presente una lineup di artisti d’eccellenza, con nomi di spicco del mondo del tattoo old school:

Venerdì 8 agosto saranno presenti: Maurizio Basile,Christian Redstyle, Jonathan Cesaroni, Michelle Nowhere, Giorgia Bellocchi, Marco Tupone, Giammarco Olivieri, Simone Sdolz, Veronica Cambioli.

Sabato 9 agosto saranno presenti: Maurizio Basile, Chistian Redstyle, Michelle Nowhere, Giorgia Bellocchi, Marco Tupone, Alessio Giulioni, Mattia Belelli, Papi, Luca Testadiferro.

Domenica 10 agosto saranno presenti: Maurizio Basile, Christian Redstyle, Michelle Nowhere, Alex Santucci, Marco Tupone, Kate, Emilllio, Luca Testadiferro, William Giampieri.

E ad incorniciare l’intero evento, un sottofondo musicale vintage e un’atmosfera retrò per un’esperienza immersiva indimenticabile: tanto Rock’n’Roll, Swing, Rockabilly, Rhythm’n’Blues che accompagneranno tutte e tre le giornate!

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.