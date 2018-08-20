“Liste di attesa lunghe come per la donna di 68 anni di Castelleone di Suasa sono un appello alle nostre coscienze” "Di fronte ai numeri non c'è propaganda che tenga: la situazione è peggiorata negli ultimi 5 anni"

302 Letture Politica

Nelle Marche un paziente oncologico deve attendere oltre un anno per fare una colonscopia.

La storia, riportata oggi dalla stampa locale, di una signora di 68 anni di Castelleone di Suasa già colpita in passato da un tumore al colon che ha avuto dal CUP come data di esecuzione di una colonscopia l’8 settembre 2026 lancia un appello alle nostre coscienze.

Questa è la realtà della sanità nella nostra Regione, ben distante dagli spot e dagli annunci della Giunta Acquaroli.

Il problema delle liste di attesa è fortemente peggiorato in questi 5 anni: è sotto gli occhi di tutti, basta chiedere a un qualsiasi cittadino che ha bisogno di avvalersi di servizi sanitari.

1 marchigiano su 10 rinuncia alle cure (dati Istat 2023), perché impossibilitato economicamente a pagare le prestazioni di cui ha bisogno.

PNRR al palo con progetti mai partiti o in gravissimo ritardo.

Il rapporto CREA, solo poche settimane fa, che ha certificato la nostra sanità al sedicesimo posto su ventidue servizi sanitari valutati.

Nelle Marche mancano 1.300 infermieri, 560 medici, 800 operatori socio sanitari e 70 tecnici di radiologia.

Non c’è propaganda che tenga di fronte a questi numeri e non c’è misura spot che risolva questa situazione: si tratta di questioni molto complesse su cui sono necessari investimenti importanti per rimettere al centro il diritto alla salute e la difesa della sanità pubblica.

Con Matteo Ricci Presidente, ci impegneremo per una vera sanità universale e universalistica.

Da

Maurizio Mangialardi