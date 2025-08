Goldengas Senigallia, Candelaresi e Manzoni nello staff Saranno i vice di Petitto

La Pallacanestro Senigallia è lieta di comunicare che i coach Matteo Manzoni e Filippo Candelaresi, saranno gli assistenti allenatore di coach Gianmarco Petitto nello staff tecnico della Goldengas nel campionato di serie B Interregionale 2025/2026.

Matteo Manzoni è cresciuto nel settore giovanile biancorosso, con qualche presenza anche in serie B, per poi trasferirsi per studio in Romagna dove ha giocato a Sant’ Arcangelo di Romagna e Rimini. Dopo qualche anno, ritorna nelle Marche e oltre continuare a giocare nelle minors senigalliesi ha intraprende il suo percorso da allenatore, inizialmente con la B femminile di Senigallia, per poi trasferirsi alla Goldengas come assistente di coach Stefano Foglietti. terminata quella esperienza diventa Team Manager della società e responsabile del settore giovanile. lascia i suoi incarichi per trasferirsi per motivi lavorativi e adesso è di nuovo con noi con questo ruolo di assistente, ma anche capo allenatore della squadra Under 19 Gold e della squadra di Dr2 della nostra società.

Anche Filippo Candelaresi è cresciuto come atleta nel settore giovanile senigalliese, iniziando il suo percorso senior con la nostra società in serie D. Successivamente si trasferisce al Marotta Basket disputando i campionati di Promozione e serie D, inframezzata da l’esperienza al Senigallia 2020, per ritornare al Marotta Basket dove continua attualmente la sua esperienza come giocatore. Contemporaneamente iniziava ad allenare come assistente istruttore minibasket al Marotta nel 2022 dove ha iniziato la trafila dei corsi da allenatore. Negli anni a seguire ha continuato come assistente alla Pallacanestro Senigallia, dove ha seguito svariati gruppi giovanili e la squadra di Dr2.

Buon lavoro ragazzi!