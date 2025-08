Ventimilarighesottoimari in giallo: si svolgerà dal 21 al 24 agosto a Senigallia l’edizione 2025 Genisi, Lugli, Robecchi, Tosco, Sama, Mortellini e Raffaeli saranno gli ospiti del festival del noir e del giallo civile

Si aprirà a Senigallia il 21 per concludersi il 24 agosto la quattordicesima edizione di Ventimilarighesottoimariingiallo, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare.

Quattro giorni di incontri, all’AngoloGiallo dei Giardini della scuola Pascoli e alla Rotonda a Mare, di visite guidate alla Camera Gialla della Fondazione Rosellini, di dialoghi e approfondimenti per esplorare tutti i possibili contenuti del noir: dal giallo civile agli appuntamenti con alcuni dei più talentuosi autori del giallo italiano.

La serata di apertura del festival giovedì 21 agosto (ore 21,30) sarà dedicata a “Una questione di soldi”, l’ultimo romanzo di Gabriella Genisi, l’autrice barese dalla cui penna è nata la Commissaria più amata d’Italia, Lolita Lobosco, approdata anche al successo televisivo grazie alla fortunata serie prodotta da Luca Zingaretti ed interpretata da Luisa Ranieri.

Venerdì 22 agosto nell’appuntamento pomeridiano (ore 18,30) incontro con lo storico cronista romano e scrittore affermato Massimo Lugli. L’autore parlerà del suo ultimo true crime “La banda dell’Arancia Meccanica”, il gruppo che tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 ha seminato il panico nella Capitale colpendo gli abitanti dei quartieri più esclusivi della città.

Sempre venerdì 22 ma alle 21,30 sul palco salirà uno degli autori più amati dal pubblico del Festival senigalliese: lo scrittore milanese Alessandro Robecchi. Riflettori puntati sul suo ultimo romanzo: “Il tallone da killer”, una commedia esilarante e nerissima che si snoda attraverso un susseguirsi di colpi di scena e sorprese varie.

L’appuntamento pomeridiano (ore 18,30) di sabato 23 agosto vedrà come protagonista uno degli autori più interessanti nel panorama dei giallisti italiani: Orso Tosco, vincitore del Premio Scerbanenco 2024, che presenterà il suo romanzo “La controra del Barolo”. Protagonista della vicenda il Commissario Gualtiero Bova detto “il Pinguino”, ligure trasferito in Piemonte con tutto il suo sarcasmo e la sua ruvida umanità.

L’incontro serale di sabato 23 agosto (ore 21,30) si inserisce all’interno della sezione la valigetta della legalità ed avrà come protagonista Carlo Sama, marito della figlia minore di Ferruzzi ed ex braccio destro di Raul Gardini. Sama presenterà il suo libro “La caduta di un impero. 1993. Montedison, Ferruzzi Enimont”, passando in rassegna la tragica morte di Serafino Ferruzzi, l’espansione durante la gestione di Raul Gardini, l’acquisto della Montedison, il fallimento dell’operazione Enimont, il suicidio di Gardini.

Domenica 24 agosto giornata conclusiva del Festival con due appuntamenti. Alle ore 18,30 Arianna Mortelliti presenterà il suo romanzo “Quel fazzoletto color melanzana”. Una storia originale e coinvolgente nella quale la Mortelliti dimostra di tener conto della lezione del nonno, il grande Andrea Camilleri, raccontando una comunità piccola che dietro la maschera della solidarietà nasconde guasti e nodi da sciogliere.

Alle ore 21,30 gran finale con il critico letterario Massimo Raffaeli che cercherà di rispondere a questo interrogativo: è possibile oggi fare della letteratura che non rientri in un genere già codificato? Raffaeli può vantare una lunga presenza al Festival di Senigallia dove in questi anni ha trattato, tra gli altri, testi di Pasolini e Gadda, Simenon e Boris Vian, Moravia e Vincenzo Consolo.

Durante i giorni del Festival gli appassionati avranno poi anche la possibilità di accedere in determinati orari alla Camera Gialla, il luogo all’interno della sede della Fondazione Rosellini che raccoglie tutti i gialli pubblicati in lingua italiana fin dalla nascita di questo genere con numerose illustrazioni originali.

Per trovare tutte le informazioni sul programma e i luoghi del Festival, sugli autori protagonisti e sulle visite alla Camera Gialla è possibile visitare il sito www.ventimilarighesottoimari.it