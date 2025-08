Spunyboys e Velvet Candles gli artisti di punta al Summer Jamboree il 6 agosto 2025 Il programma completo della quinta giornata del festival

E siamo a metà di questo Summer Jamboree #25, un’edizione unica che celebra i suoi 25 anni con una grande festa Rock’n’Roll, regalando al pubblico internazionale che si è dato appuntamento sulla riviera adriatica emozioni indimenticabili.

Per questa quinta giornata, una line up da non perdere che vede esibirsi sul palco centrale di Piazza Garibaldi gli Spunyboys (FRA), trio francese tra i più richiesti della scena attuale, noto per l’energia delle loro performance. I Spunyboys fondono Rockabilly e influenze afroamericane anni ’50 con una grande presenza scenica. A occuparsi degli intermezzi musicali sul palco centrale ci saranno Elliot Kirby, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Madame Dynamite, DJ Mickey Melodies e DJ Rockin’ Cat.

Sull’Hera Stage alla Rocca Roveresca, invece, tornano i Velvet Candles (ES), considerati oggi tra le migliori Doo Wop band al mondo, saranno accompagnati dall’amata house band del festival, i Good Fellas (ITA) per regalare al pubblico uno spettacolo molto suggestivo.

I Record Hop sul secondo palco saranno a cura di DJ Lola Terry, Mickey Melodies, DJ Rocketeer e DJ Cannonball.

E si continua a ballare al Dopofestival alla Rotonda a Mare fino a notte fonda: in programma per mercoledì sera la Nightly Live: Balcony Jam Session e i record hop di DJ James Ventrella, DJ Crazy Finger, DJ Big Ten Inch e DJ Elliot Kirby. Le prevendite su ciaotickets sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Ci saranno come sempre, tante occasioni per muoversi al ritmo Rock’n’Roll, con Record Hop mattutini in spiaggia e lezioni di ballo fin dalla mattina. Innanzitutto, a inizio giornata, dalle 11.15 fino alle 18, il Dance Camp: gli appassionati potranno seguire lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie e Solo Jazz. Dalle 10.30 alle 13.30, invece, nell’affascinante Rotonda a Mare, si terrà il Boot Camp, un corso intensivo di ballo pensato per migliorare il proprio stile in brevissimo tempo. Mercoledì 6 agosto sarà la volta dello stile Boogie Woogie. Gli insegnati di ballo, professionisti provenienti da tutto il mondo, sono Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA) Francesco Pezzo (ITA), Gosia Aniolkowska (PL), Jay Cee (FR), Katja Završnik (SLO), Lizette Rönnkvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DEU), Rasmus Holmqvist (SWE), Sailor Mike (USA), Viktor Edlund (SWE), Wilma Edlund (SWE), Peter Loggins (SWE).

Per partecipare ai corsi ci sono varie modalità: si possono acquistare dal sito www.summerjamboree.com le giornate di Dance Camp o Boot Camp fino al giorno prima alle ore 20; oppure ci si può recare ogni giorno ai check-in delle lezioni; infine se si preferisce acquistare ⁠una singola lezione di un Dance Camp è sempre possibile farlo nelle casse delle varie location pochi minuti prima dell’inizio lezione, compatibilmente con la capienza e con l’equilibrio leader-follower.

Come ogni giorno ci sarà il doppio Beach-side Record Hop, sul lungomare di Levante e su quello di Ponente. Insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul L. Mare D. Alighieri dalle 12.00 alle 19.00, l’Hawaiian Beach trasformerà un pezzo della spiaggia di velluto in un suggestivo scenario esotico. In particolare, mercoledì all’Hawaiian Beach ci sarà il Corona Beach Party, una mega festa sulla spiaggia in stile Summer Jamboree in collaborazione con birra Corona! Dalle 10 alle 19 tanto divertimento con premi e gadget Corona come, teli mare, borse mare, zainetti, magliette, laccetti porta cellulare. E poi la consueta lezione di ballo gratuita alla 11 e i record hop con DJ Big Ten Inch, DJ Jay Cee, DJ Vangelis, DJ Natty Bo, DJ Rocketeer.

Al Mascalzone, invece, il Beach-side Record Hop risuonerà grazie a DJ Shuffle DeLuxe, DJ Cannonball, DJ Elwood, DJ Vangelis. E a collegare la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone un Vintage Bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Tanto spazio per ballare quest’anno al Summer Jamboree #25 con uno spot in più, l’Airstream Dance Corner in Piazza Roma, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, che tutti i giorni fino al 10 agosto, diventerà un’altra grande protagonista delle serate danzanti del Summer Jamboree, trasformandosi dalle 18:00 alle 24:00 in un dance floor all’aperto con la musica anni ’40 e ’50 dei migliori DJ provenienti da tutto il mondo. In programma DJ Rockin’ Cat, DJ Crazy Finger, Balboa Time con DJ Natty Bo e DJ Elwood.

E ancora, il leggendario Fearless Devid Motordrome, che quest’anno si è spostato in Piazza Simoncelli. È l’ultimo e unico motordrome ancora funzionante in Italia, e uno dei soli venti esemplari rimasti al mondo. Al suo interno, moto Indian originali del 1926 sfrecciano a tutta velocità sulle pareti verticali, in acrobazie spettacolari come quelle del film Roustabout con Elvis Presley.

Quest’anno, a fare gli onori di casa, non uno, non due, ma ben cinque magnifici presentatori, cinque performers che saranno anche i protagonisti dell’iconico BURLESQUE & CABARET SHOW che si terrà in seconda serata, giovedì 7 agosto, per la prima volta ai Giardini La Rocca! Si tratta di Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della quinta giornata di festival mercoledì 6 agosto 2025

IN GRASSETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Dance Camp | Palestra Scuola Pascoli | Palestra Scuola Fagnani | Lapsus

11.15 – 18.00 Big Apple, Lindy Hop, Shim Sham, Balboa, Boogie Woogie, Jive, Collegiate Shag

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Palestra Scuola Fagnani

Boot Camp | Rotonda a mare

10.30 – 13.30 Boogie Woogie

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Rotonda a mare

CORONA BEACH PARTY

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Big Ten Inch

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Jay Cee

14.00 – 15.30 DJ Vangelis

15.30 – 17.00 DJ Natty Bo

17.00 – 19.00 DJ Rocketeer

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Shuffle DeLuxe

14.00 – 15.30 DJ Cannonball

15.30 – 17.00 DJ Elwood

17.00 – 19.00 DJ Vangelis

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Rockin’ Cat

19.30 – 21.00 DJ Crazy Finger

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Natty Bo

22.30 – 24.00 DJ Elwood

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Lola Terry

20.00 – 20.45 THE VELVET CANDLES ES*

20.45 – 22.00 DJ Mickey Melodies

22.00 – 23.15 DJ Rocketeer

23.15 – 24.00 THE VELVET CANDLES ES*

00.00 – 01.30 DJ Cannonball

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Elliot Kirby

19.15 – 20.30 DJ Shuffle DeLuxe

20.30 – 21.45 DJ Madame Dynamite

21.45 – 23.00 SPUNYBOYS FRA

23.00 – 00.15 DJ Mickey Melodies

00.15 – 01.30 DJ Rockin’ Cat

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ James Ventrella

01.00 – 02.00 DJ Crazy Finger

02.00 – 03.00 DJ Big Ten Inch

03.00 – 04.00 DJ Elliot Kirby

Ingresso euro 16 | admission euro 16