“Giunta Acquaroli storica: mai nessuna si era accanita così tanto sui più deboli” "Con valore retroattivo, dal 1° luglio aumenta le rette a carico degli ospiti delle residenze protette, portando l’attuale quota di 33 euro al giorno a 40,57 euro e fino a 54,48 euro per le persone affette da demenza"

308 Letture Politica

Non conosce fine la cinica, ostinata e implacabile volontà della giunta Acquaroli di fare cassa sulla pelle delle famiglie che vivono situazioni di fragilità.

Neanche oggi, al termine di questa legislatura che passerà alla storia delle Marche come quella che più si è accanita sui più deboli, si prova a dare un segnale di controtendenza.

È dello scorso 28 luglio, infatti, la delibera della giunta regionale che, con valore retroattivo, dal 1° luglio aumenta le rette a carico degli ospiti delle residenze protette, portando l’attuale quota di 33 euro al giorno a 40,57 euro e fino a 54,48 euro per le persone affette da demenza.

Non solo, è prevista pure la possibilità di un ulteriore aumento fino al 75% della quota. Di fatto, un utente potrebbe arrivare a pagare fino a 95,34 euro al giorno”.

A denunciarlo sono i consiglieri regionali del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini.

“Si tratta di un ultimo colpo pesantissimo per le famiglie marchigiane – sottolineano Mastrovincenzo e Carancini – che mostra ancora una volta l’insensibilità della destra in tema di politiche sociali. D’altra parte, il fatto non ci sorprende più di tanto, considerato che fin dall’inizio del loro mandato, Acquaroli e Saltamartini hanno sempre evitato di affrontare il tema delle Rsa in maniera sistemica, come invece sarebbe stato necessario e come abbiamo ripetutamente (e inutilmente) chiesto in aula con mozioni, interrogazioni ed emendamenti al bilancio, specialmente dopo la fine della pandemia da Covid-19, i rincari dell’energia e l’impennata dell’inflazione: tutti fattori che hanno fatto drammaticamente moltiplicato i costi a carico degli enti gestori”.

Antonio Mastrovincenzo

Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche

Romano Carancini

Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche