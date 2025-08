Matteo Salvini al Summer Jamboree Incontro istituzionale col Vicepresidente del Consiglio dei Ministri

Nel pomeriggio di venerdì 1° agosto, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha preso parte a un incontro istituzionale all’interno del Summer Jamboree, accolto all’arrivo a Senigallia dal Sindaco Massimo Olivetti, dall’Assessore Elena Campagnolo, dagli organizzatori del Festival Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini, e da altre rappresentanze dell’Amministrazione comunale.

Il Ministro ha voluto iniziare la visita entrando subito nell’Official Store del Festival, per calarsi nel mood vintage dell’evento e immergersi fin da subito nell’atmosfera unica del Summer Jamboree. Qui ha potuto apprezzare l’attenzione posta alla selezione di oggetti ispirati agli anni ’40 e ’50 e realizzati interamente da artigiani italiani, a partire dagli occhiali da sole prodotti artigianalmente nel distretto del Cadore, donati simbolicamente come omaggio d’ingresso.

Oltre agli occhiali, Salvini ha mostrato curiosità per le borse artigianali realizzate a Roma, i foulard colorati in seta prodotti a Como e i cappelli baker boy confezionati nelle Marche. La cura dei dettagli e l’impegno nel valorizzare il Made in Italy emergono anche in questo spazio, che rappresenta una porta d’accesso simbolica al Festival.

A seguire, si è recato presso lo stand della Fondazione Lega del Filo d’Oro, partner etico storico del Festival, dove ha incontrato il Presidente Rossano Bartoli e il team della Fondazione scattando qualche foto in un Sidecar d’epoca. Il tour è poi proseguito tra le aree centrali del Festival, con tappe in Piazza del Duca con tutti gli espositori pronti all’inizio del Festival soffermandosi sul Vintage al Barber Shop e proseguendo poi alla Rocca Roveresca, dove sull’Hera Stage stavano iniziando il soud check per il concerto della sera.

In questo contesto ha anche assaggiato il signature cocktail 2025 a base di Amaro Canaja prodotto a Senigallia, partecipando alla sua preparazione.

La visita si è conclusa in Piazza Simoncelli con un’esibizione del Fearless Devid Motordrome, l’ultimo e unico motordrome ancora funzionante in Italia, in cui moto Indian originali del 1926 sfrecciano a tutta velocità all’interno di una gigantesca struttura in legno. Uno spettacolo emozionante che ha entusiasmato il Vicepresidente.

Infine, Matteo Salvini si è intrattenuto con gli organizzatori per ascoltare aneddoti, episodi e storie che hanno segnato i 25 anni di storia del Summer Jamboree, un festival che ha ospitato autentiche leggende del rock’n’roll come Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Stray Cats, Ben E. King, la regina del burlesque Dita Von Teese, e tanti amici italiani come Renzo Arbore, Greg e Max Paiella. Un evento che è capace di attraversare generazioni, regalando emozioni e memorie indelebili a migliaia di appassionati che anno dopo anno tornano a Senigallia per vivere “la Hottest Rockin’ Holiday on Earth”.

Il Vicepresidente si è congratulato con gli organizzatori per la qualità e la risonanza mediatica dell’evento, sottolineando l’importanza di sostenere in maniera più ampia e strutturata, dal punto di vista istituzionale, manifestazioni culturali di questo livello, capaci di promuovere un turismo di qualità e valorizzare l’immagine dell’Italia nel mondo.