Il Comitato Cittadino è molto più attento della politica sulla sanità pubblica" "Chi parla di sanità deve studiare molto di più e non dimenticare il passato"

Il Comitato Cittadino è molto più attento della politica sulla sanità pubblica.

Chi parla di sanità deve studiare molto di più e non dimenticare il passato.

Lo diciamo in seguito all’incontro online tra il Comune e l’Ast2.

Tutti i politici sanno che nel 2020 il vecchio governo Regionale, con il silenzio del governo cittadino, ha lasciato l’Ospedale di Senigallia in braghe di tela (10 unità operative complesse in meno). E rimane un mistero, ma facilmente risolvibile, che chi nella minoranza ha svolto e svolge un ruolo importante sanitario se ne dimentichi.

Noi no!!

Come si possa giudicare negativo un “report” dettagliato, preciso e contenente le cose fatte se non per ragioni pregiudiziali perché sfavorevoli ad una parte politica, è un mistero. Ma facilmente risolvibile.

Dopo oltre 4 ore si è ascoltato solo questo “leit motiv”. Chi invece svolge una funzione pubblica è necessario che conosca i cambiamenti e li studi al fine di fare proposte costruttive.

Noi studiamo da anni la sanità e conosciamo le cose positive fatte dalla Direzione:

– Utic di Cardiologia – 5 assunzioni e un poligrafo per lo studio delle aritmie –

– Reparto di Otorinolaringoiatria – assunzioni di personale dopo 15 anni (2 otorini) –

– Reparto di Dermatologia – nuovo reparto –

– Laboratorio analisi e Anatomia patologia : 1 biologo e 1 anatomo-patologo –

– 1 Neurologo – 1 Oncologo – 1 Oculista –

– Urologia: 2 accessi con 1 mobilità e 1 convenzione con Torrette –

Da 3 anni non sono stati fatti accorpamenti di Reperti cercando di assumere gli infermieri necessari per una pianificazione sanitaria corretta.

Dopo 25 anni è stata ottenuto un accreditamento strutturale del nostro Ospedale con l’acquisizione di nuovi spazi da mettere a disposizione del Laboratorio e del 118.

Tutto questo sarà avallato e firmato entro la prossima settimana!!

Cosi ancora una volta il Comitato informa i politici e i cittadini sulla reale situazione sanitaria del nostro ospedale che ripetiamo è in fase di crescita, anche se ancora c’è molto da fare, ad esempio per le liste d’attesa, l’Ospedale e la casa di Comunità che riguardano tutti i cittadini.

Certamente non basta, ma vogliamo dire tutti assieme che nessuna direzione aveva fatto tanto?

E noi ne abbiamo conosciute tante !!.

Da

Comitato Difesa Ospedale Senigallia