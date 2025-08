100 anni fa nasceva a Senigallia Mario Giacomelli Era il 1° agosto 1925: un gigante della fotografia. Il ricordo di Mangialardi

96 Letture Cultura e Spettacoli

Nasceva oggi, 100 anni, fa il più grande fotografo italiano e uno tra i massimi artisti internazionali, Mario Giacomelli.



Il figlio più celebre di Senigallia, orgoglio e vanto per la nostra città, cui spetta il compito di valorizzarne e promuoverne la figura, ricordarne la vita e l’opera, non disperderne la conoscenza tra le nuove generazioni.

A questo scopo, avevo presentato nel Luglio del 2023 (oltre due anni fa) una Proposta di Legge per la Celebrazione del Centenario dalla nascita di questo artista infinito.

Avevo sperato che anche la Regione Marche avrebbe ritenuto giusto celebrare un così significativo appuntamento. Purtroppo, non c’è stata l’attenzione adeguata da parte della maggioranza.

Ma poco importa. Le mostre attualmente in corso a Roma (Palazzo delle Esposizioni) e Milano (Palazzo Reale), nonché le tantissime altre già fatte e che si faranno in tutto il mondo ci indicano in modo inequivocabile la rilevanza decisiva di Giacomelli nel panorama internazionale.

Grazie maestro per la tua immensa opera.

Maurizio Mangialardi

1 agosto 2025