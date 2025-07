Summer Jamboree 2025, il programma completo della prima giornata La 25° edizione prende il via venerdì 1° agosto

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: manca davvero poco all’inizio di una nuova travolgente edizione del Summer Jamboree!

Sono passati 25 anni da quando la Hottest rockin’ holiday on Earth, come è stata ribattezzata dal pubblico internazionale, ha iniziato a far ballare il mondo interno a Senigallia al ritmo travolgente della musica americana anni ’40 e ’50. Per l’occasione quella che si celebrerà quest’anno sulla spiaggia di velluta sarà una grande festa del Rock’n’Roll che punta dritta al cuore (e ai piedi), dove ogni dettaglio è pensato per far vivere quell’atmosfera sognante, semplice e gioiosa dell’epoca. Tra sfrenati balli swing, grandi show e concerti, look vintage e vibrazioni d’altri tempi, Senigallia si trasformerà ancora una volta nel regno degli amanti del genere, ma anche di chi lo vuole scoprire e riscoprire.

157 saranno gli artisti che parteciperanno all’edizione 2025 tra musicisti, cantanti, insegnanti di ballo, ballerini professionisti, performer e DJ provenienti da 15 paesi del mondo: Italia, Giamaica, Stati Uniti d’America, Spagna, Australia, Francia, Regno Unito, Germania, Canada, Giappone, Svezia, Slovenia, Polonia, Malta, Svizzera.

Oltre 25.000 sono i metri quadri di area urbana dedicata al Summer Jamboree nella città di Senigallia che il Festival continua a promuovere contribuendo a costruirne l’identità turistica nel mondo.

10 sono i giorni di programmazione per l’edizione n. 25, 2 i palchi principali con concerti gratuiti ogni sera, 9 le piste da ballo tra Rotonda, Hawaiian Beach, Mascalzone, Piazza Roma, Giardini della Rocca, Piazza Garibaldi, e le piste dei Dance Camp a Lapsus, palestre scuole Pascoli e Fagnani.

Tantissimi saranno gli eventi collaterali con Record Hop, Dance Camp, Dance Show, Burlesque Show, Walk in Tattoo, Oldtimers Park, Vintage Market.

Il Summer Jamboree registra ogni anno una presenza digitale dirompente. Solo negli ultimi 30 giorni, i contenuti social – tra post e video che raccontano il festival e i suoi luoghi iconici in città – hanno totalizzato oltre 4 milioni di visualizzazioni e più di 60 mila interazioni con i post.

E ancora tante altre novità: la Nightly Live: Balcony Jam Session durante i dopofestival (quasi tutti sold out), in cui la balconata della Rotonda a Mare si trasformerà in un palco spontaneo per jam session.

Il Summer Jamboree Cucù: laboratori e giochi per bimbi (a partire dai 5 anni) mentre i grandi si godono la festa, realizzati in collaborazione con Lapsus.

Il Corona Beach party all’Hawaiian Beach di mercoledì 6 agosto.

Ma iniziamo con ordine dalla giornata di prefestival del 1°agosto, in cui si potranno scoprire le prime NOVITÀ del programma fin dalla mattina. Si parte infatti presto, tra un tuffo al mare e due passi tra bancarelle vintage nel Free Boot Sale al Mascalzone, sul lungomare di levante (anche questo già sold out per quanto riguarda le richieste di partecipazione come espositore). L’iconico mercatino vintage del Summer Jamboree, infatti, quest’anno raddoppia la dose: due appuntamenti per gli amanti del “cerca e trova” in stile retrò, con shopping sfrenato, Record Hop e tanta aria di festa già dal mattino! Largo ad abiti, scarpe, cimeli da collezione, dischi, strumenti e cartoline: un paradiso per gli appassionati di oggetti d’epoca! Ad animare l’atmosfera, i migliori DJs di musica vintage provenienti da tutto il mondo: in programma al Mascalzone, DJ Mickey Melodies, DJ Cannonball, DJ Rocketeer, DJ Vangelis, DJ Rockin’ Cat e DJ Maltese Falcon. Il Free Boot Sale si replica poi, come di consueto, domenica 10 agosto sulla sabbia dell’Hawaiian Beach, davanti al civico 93 del Lungomare G. Mameli (già sold out per le richieste degli espositori).

E per i più piccoli c’è un’altra grande sorpresa: il Summer Jamboree Cucù, progetto speciale firmato Lapsus che prevede tanti laboratori, giochi liberi e letture per bambini, con diversi corner allestiti presso l’Atelier Lapsus, come ad esempio la piccola biblioteca di albi illustrati. Per venerdì 1° agosto in programma il laboratorio “Live painting”. Per info e prenotazioni Elena 346 0319341.

Ma non finisce qui perché nello spazio di viale Bonopera sarà possibile visitare anche la mostra “Lapsus per Summer”, un’esposizione collettiva realizzata dalle artiste e dagli artisti di Lapsus e ispirata al mondo colorato, vintage e sognante del Summer Jamboree.

E sempre il 1° agosto, quando il sole cala, la vera festa prende il via: parte il Vintage Market attorno alla Rocca Roveresca, iniziano i concerti, tutti a ingresso gratuito, e il Dopo Festival accende la Rotonda a mare fino a notte fonda. Le prevendite sono quasi tutte sold out, ma presentandosi in tarda serata si può avere la possibilità di entrare man mano che la pista si svuota.

Per la giornata di prefestival c’è solo un live show in programma sull’Hera Stage ai giardini della Rocca Roveresca, ma si inizia veramente col botto, con i Revolutionaires (UK): una band che propone un Jump Blues e un R&B travolgenti e un leader dalla voce potente che infiamma il palco. Si tratta di una formazione inglese di fama internazionale, che porta sul palco, ad ogni sua esibizione, una carica esplosiva e uno stile trascinante capace di coinvolgere sia gli Swingers che i Rockers! Tornano anche gli intermezzi musicali dei magnifici DJs internazionali più amati dal popolo del Rock’n’Roll. Per questa prima giornata di prefestival sono in programma quelli di DJ Elliot Kirby, DJ James Ventrella, DJ Big Ten Inch e DJ Slim.

A dare il benvenuto al pubblico del Summer Jamboree, i cinque presentatori di quest’anno, cinque intrattenitori e performer che animeranno i palchi della Rocca e di Piazza Garibaldi alternandosi e parlando ben tre lingue diverse, italiano, inglese e spagnolo. Sono Russell Bruner, autentico dandy del burlesque, con baffi da manuale e una verve da acrobata d’altri tempi; Grace Hall, l’indiscussa regina del burlesque italiano; Eve La Plume, la musa retrò per eccellenza; Bianca Nevius, raffinata, brillante e con quello sguardo da diva anni ’20 che incanta senza sforzo; e infine, Racy Ros, con la sua energia da pin-up rock’n’roll che non lascia scampo.

Torna anche, per questa edizione speciale, il leggendario Fearless Devid Motordrome, che per l’occasione si sposta in Piazza Simoncelli. È l’ultimo e unico motordrome ancora funzionante in Italia, e uno dei soli venti esemplari rimasti al mondo. Al suo interno, moto Indian originali del 1926 sfrecciano a tutta velocità sulle pareti verticali, in acrobazie spettacolari come quelle del film Roustabout con Elvis Presley. Lo spettacolo è ad ogni ora dalle 17 alle 24.

Ma al Summer Jamboree, si sa, la notte è giovane, e continua fino alle ore piccole alla Rotonda a Mare, dove quest’anno ci sarà un’altra grande sorpresa, la Nightly Live: Balcony Jam Session: la balconata della Rotonda si trasformerà infatti in un palco spontaneo dove i musicisti del Festival – e non solo – daranno vita ogni notte a jam session intime e scatenate. Nessuna scaletta, solo pura energia live, complicità e improvvisazione. Come sempre ogni notte, fino alle 4 del mattino, incredibili Record Hop. In programma per il 1° agosto DJ Rocketeer, DJ Madame Dynamite, DJ Jay Cee e DJ Ol’Woogies.

Da domenica 2 giugno partiranno altre due novità del festival: l’Airstream Dance Corner in Piazza Roma, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, un nuovo spazio in città per ballare; e il Vintage bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935 che, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci, collegherà dal 2 al 10 agosto (escluso sabato 9) la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sarà molto utile soprattutto mercoledì 6 agosto quando all’Hawaiian Beach è in programma il Corona Beach Party: dalle 10 alle 19 tanto divertimento con premi e gadget Corona come, teli mare, borse mare, zainetti, magliette, laccetti porta cellulare. E poi la consueta lezione di ballo gratuita alla 11 e i record hop con DJ Big Ten Inch, DJ Jay Cee, DJ Vangelis, DJ Natty Bo, DJ Rocketeer.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona e degli sponsor privati BCC Fano, Instax Fujifilm, Aperol, Gruppo Hera, Birra Bud, Birra Corona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della giornata di prefestival, lunedì 1° agosto 2025

IN NERETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

08.00 – 19.00 Mercatino aperto a tutti | Free Boot Sale

Compra e vendi le tue cose anni ’40 e ’50 | Buy & Sell your 40s and 50s stuff

RISERVATO AI PRIVATI | PRIVATE SELLERS ONLY

Informazioni e Iscrizione gratuita obbligatoria

Book your pitch in advance (for free!)

www.summerjamboree.com/free- boot-sale-senigallia/

08.00 – 10.00 DJ Mickey Melodies

10.00 – 12.00 DJ Cannonball

12.00 – 14.00 DJ Rocketeer

14.00 – 15.30 DJ Vangelis

15.30 – 17.00 DJ Rockin’ Cat

17.00 – 19.00 DJ Maltese Falcon

Rockin’ Village 17.00 – 01.00 Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 DJ Elliot Kirby

19.00 – 20.30 DJ James Ventrella

20.30 – 21.30 THE REVOLUTIONAIRES UK

21.30 – 23.00 DJ Big Ten Inch

23.00 – 24.00 THE REVOLUTIONAIRES UK

00.00 – 01.30 DJ Slim

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.30 DJ Elwood

01.30 – 03.00 DJ Ol’Woogies

03.00 – 04.00 DJ Shuffle DeLuxe

Ingresso euro 16 | admission euro 16