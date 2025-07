Protocollo d’intesa tra Polizia Postale delle Marche e Confartigianato Marche per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici Grazie a questa intesa, la Polizia Postale Marche e Confartigianato tramite le proprie Associazioni territoriali, collaboreranno nello scambio di informazioni

L’intesa è stata siglata ad Ancona presso la sede di Confartigianato Marche dal dott. Lorenzo Sabatucci Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per le Marche e dalla dott.ssa Moira Amaranti Presidente di Confartigianato Marche alla presenza del Segretario regionale dott. Gilberto Gasparoni, di Graziano Sabbatini Presidente di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino e di Enzo Mengoni presidente di Confartigianato Macerata- Ascoli Piceno e Fermo.

Grazie a questa intesa, la Polizia Postale Marche e Confartigianato tramite le proprie Associazioni territoriali, collaboreranno nello scambio di informazioni, ma anche fornendo reciproche e tempestive segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità, organizzando momenti di formazione con l’obiettivo di migliorare gli strumenti di lotta ai crimini informatici che possono colpire le aziende.

Il protocollo che abbiamo sottoscritto, ha detto la presidente di Confartigianato Marche Moira Amaranti, vuole essere uno strumento operativo, finalizzato a promuovere una maggiore consapevolezza del rischio cyber all’interno delle imprese e facilitare l’adozione di misure di sicurezza. Siamo consapevoli che il panorama delle minacce alla sicurezza informatica sta evolvendo con rapidità e diventa ogni giorno più complesso, pervasivo e sofisticato.

La cybersicurezza, ha detto il dott. Lorenzo Sabatucci Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per le Marche, non è un corollario ma una precondizione. Nelle imprese sta maturando una consapevolezza importante ma serve prevenzione e sensibilizzazione per scongiurare vulnerabilità. Quindi grazie a questo protocollo faremo formazione specifica per le imprese, prevenzione ma anche condivisione informativa. Il protocollo siglato oggi è un tassello di fondamentale rilevanza per l’avvio di una proficua ed attiva collaborazione.

