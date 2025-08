“Fincantieri motore di sviluppo per le Marche. Da qui riparte economia del territorio” Così Acquaroli all'evento "Cantieri Aperti - Vista sul Futuro"

144 Letture Economia

“Lo stabilimento Fincantieri di Ancona è molto più di un cantiere navale: è una leva strategica per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale della nostra regione. È da realtà come questa che le Marche possono crescere, affrontando con forza le sfide di questo periodo storico e invertendo la rotta della transizione economica”.

Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è intervenuto all’evento “Cantieri Aperti – Vista sul Futuro”, organizzato da Fincantieri presso il porto di Ancona, per rimarcare il ruolo strategico dell’industria navale nello sviluppo economico del territorio. Il roadshow, che ha fatto tappa nelle Marche con la partecipazione del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR Tommaso Foti, racconta l’impegno del gruppo nella cantieristica evoluta, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative, il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’integrazione dei lavoratori, sia diretti che dell’indotto.